Rozbřesk: PMI a Ifo naznačí kondici největší evropské ekonomiky

Je za námi další prázdninový týden, o kterém se rozhodně nedá říct, že by byl na události nebo čísla zrovna nejbohatší. V tuzemsku jsme mohli zaznamenat další přebytek běžného účtu platební bilance, který ovšem z pohledu ročního vývoje žádnou změnu trendu nenaznačuje. V kumulovaném vyjádření se drží v blízkosti nuly, a tak časy, kdy kladné saldo vnějších běžných transakcí nepřímo pohánělo korunu k novým ziskům, jsou nyní minulostí. Sic v mírném plusu nicméně nesrovnatelném vzhledem k pozici nerezidentů na českém finančním trhu příliš koruně sílu nedodá. Ta se tak může spoléhat pouze na velkorysý úrokový diferenciál, slušné výkony ekonomiky v době slábnoucí evropské a asijské poptávky a samozřejmě i na nízkou averzi k riziku.

Z amerických zpráv asi nejvíce upoutala možnost razantnějšího postupu Fedu, který by mohl podle části trhu přistoupit ne k 25 bodovému snížení sazeb už na červencovém zasedání, ale rovnou k padesáti bodovému v předstihu před případným zhoršením ekonomické situace, poklesu inflačních očekávání a někdo by snad mohl říct i s cílem oslabit dolar.



Na evropské straně přišla na řadu inflační čísla, která znovu potvrdila zaostávání celkové a zvláště pak i jádrové inflace za cílem ECB, což může právě této centrální bance posloužit jako vhodný argument proto, aby přiživila očekávání dalšího uvolnění měnové politiky. Ať už v podobě snížení její depozitní sazby nebo další vlny kvantitativního uvolňování. Týden na evropské straně završily dluhové statistiky eurozóny, podle kterých třeba už Francie dokázala porazit Itálii v absolutní výši veřejného dluhu a dostala se tak do čela celého pelotonu. Naštěstí jsou tu i relativní statistiky, takže v poměru k HDP to znamenalo „jen“ těsné přiblížení se k hranici 100 % HDP.



Tento týden by už přece jen měl být pro finanční trhy informačně hodnotnější. Už zítra by se třeba měl svět dozvědět, kdo bude mít tu čest vést Británii k brexitu. Ve středu přijdou na řadu výsledky indexů nákupních manažerů v průmyslu za eurozónu a zvláště pak za Německo, které se v posledních měsících zrovna příliš silnými daty chlubit nemůže, a ve čtvrtek náladu v německých firmách dále rozkryje Ifo. A nakonec v pátek přijde na řadu americké HDP za druhý kvartál.

TRHY

CZK a dluhopisy



Koruna v pátek pozvolna sílila a opět se tak vzdalovala hranici 25,60 EUR/CZK. Tím se vrací na úrovně, kde byla naposledy na začátku července bez významnějších domácích stimulů. Tento týden má ještě šanci dostat impuls ze strany ČNB, pokud se ještě některý z centrálních bankéřů rozhodne využít příležitost promluvit ještě před začátkem týdne mlčení. Tou hlavní událostí, která s korunou bude moci zahýbat, však bude až zasedání bankovní rady příští týden. Nepůjde ani tak o samotné hlasování jako spíše o novou prognózu, která může naznačit směr sazeb na další dva roky.



Zahraniční forex

Jestliže ten minulý a ten příští týden bude o Fedu, tak ten začínající bude o ECB a obecně eurozóně. Eurodolar se tedy bude soustředit primárně na čtvrteční zasedání ECB, které zřejmě vyústí v další holubičí hrozby ze strany prezidenta Draghiho. Euro se však může obávat i další události, kterou bude volba předsedy Konzervativní strany a de facto premiéra Velké Británie. K ní by mělo dojít již dnes večer či zítra. Otázka brexitu tím dostane novou dynamiku.



Ropa



Ropa Brent zakončila minulý týden se ztrátou více než šesti procent na dostřel hranice 63 USD/barel. Přetrvávající napětí na Blízkém východě mezi Spojenýmí státy a Íránem tak sice plní přední stránky tisku, nicméně reálný dopad na cenu ropy zůstává velmi omezený. Ropný trh totiž trápí zejména slábnoucí poptávková strana, respektive nepříliš povzbudivé vyhlídky na růst spotřeby ropy v tomto a příštím roce. Navíc dopad případných výpadků produkce z Íránu by i nadále pomáhala tlumit expanze americké produkce břidlicové ropy, která naopak nadále dominuje nabídkové straně trhu.



Tento týden se na ropném trhu ponese ve znamení tradičních dat k zásobám, jež přijdou na řadu v úterý (API) a ve středu (EIA). V pátek pak bude trh sledovat čísla k aktivitě amerických producentů, kteří snížili počet aktivních vrtných souprav již třetí týden v řadě.