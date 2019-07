Co může podpořit trhy k dalšímu růstu?

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na možnost, zda-li ještě trh disponuje silou, aby dále rostl. Jedná se však o subjektivní pohled, který je málo pravděpodobný, nicméně není nereálný. Pokud si myslíme, že akciový trh nemůže dále růst i při novém vrcholu, pokusím se nastínit pár důvodů, proč by i při nynějších číslech mohl růst. Na druhou stranu se na trhu vyskytují i další rizika, které mu nemusí dát šanci.

Proč by akciový index S&P 500 mohl atakovat hranici 3 100 – 3 300 USD? Důvodů je více. Mezi jeden z nejdůležitějších z nich patří tzv. “Trump efekt”. Svým způsobem si totiž americký prezident zakládá na úspěchu na akciovém trhu a bude dělat vše pro to, aby si v tomto ohledu udržel voličské sympatie a pyšnil se tím, že za jeho éry rostl trh nejvíc v historii. To se bude snažit prosadit do prezidentských voleb, které mají být v roce 2020. Může jít o taktickou hru ohledně obchodní války a můj subjektivní názor je, že pokud by došlo k nejhoršímu, tak by celý konflikt urovnal, čímž by se snažil zabezpečit v tomto směru stabilitu.

A to je ten důvod, proč stále tlačí na FED, aby snižoval sazby. Říká, že při vícenásobném snižování by akciový trh mohl ještě více vystřelit směrem nahoru. Tento krok však vyvrací jednoduchou logiku ohledně monetární politiky, kdy bychom při tak nízké nezaměstnanosti, dobrém HDP a celkem dobrých hodnot inflace viděli snižování sazeb. V takovém případě by hrozilo přehřátí (a v některých sektorech je už nyní).

Představitelé FEDu se nepřímo vyjádřili, že udělají vše proto, aby na akciových trzích udrželi růst, což je velmi silná zbraň. Tento graf to doslova potvrzuje – ukazuje totiž, že pomocí kvantitativního uvolňování a otočení rétoriky měnové politiky při potenciálním propadu dokáže zatím vždy od roku 2008 odvrátit “katastrofu”.

Zdroj: RIA, vlastní zpracování

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že bychom zpozorovali několikanásobný “rate cut” (snižování sazeb) a vytvořila by se tak definitivní obchodní dohoda, která nepoškozuje dané státy, výsledkem může být další růst na akciovém trhu, a to dost masivní. To bychom však museli vidět i solidní podporu firem z tzv. “earning season”, která začala minulý týden. Ty mohou být v každém případě velmi negativní, vzhledem k aktuální obchodní válce.

V neposlední řadě je důležité zmínit i buy-backy (zpětné odkoupení vlastních akcií společnostmi) na finančním trhu, které dosahovalo markantních čísel. To je vlastně i hlavní faktor, který tahal akcie směrem vzhůru. I když jsou akcie globálně přeceněné, tento fakt brali investoři v úvahu jen minimálně. Je ale pravděpodobné, že buy-backy budou klesat. Do voleb v roce 2020 ještě i tak ale zbývá dlouhá doba.

Buybacky firem:

I když mnohým investorům přijde nelogické, aby akciový trh rostl rychlým tempem spolu s globálními riziky, nezapomínejme, že pokud dojde ke sloučení zmiňovaných faktorů (rate cuts, prezidentské volby 2020 a k tomu přizpůsobený tlak na FED, dobrá výsledková sezóna a další buybacky), tak skutečně může dojít k dalším rekordům.

Že dojde ke kombinaci všech těchto faktorů, o tom však pochybuji. Jedná se pouze o teoretický scénář. Pokud začíná výsledková sezóna, bude důležité ji pozorovat, protože může trhy podpořit, nebo naopak vyvolat několika procentní korekci směrem dolů. Uvidíme, jak výsledky dopadnou, jestliže se očekává, že nebudou úplně příznivé, vzhledem ke stále probíhající obchodní válce.