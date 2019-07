Vyplatí se reklamovat dovolenou? Podívejte se, co radí advokát

Dovolenková sezóna je v plném proudu. Ne každý je však na své vysněné dovolené se vším spokojený a svou cestu se pokouší u cestovní kanceláře reklamovat. Kdy máte šanci a s čím budete cestovce k smíchu? Na to odpovídal advokát Štěpán Ciprýn.

Reklamovat můžete všechno, co jste si sjednali s cestovní kanceláří a nedostali jste. To znamená, že základ je být velice pozorný při uzavírání smlouvy, která bývá často formulářového typu.

"Je třeba si opravdu pohlídat, pokud chceme například pokoj s výhledem na moře, pokud chceme určitou formu stravování, abychom to měli zaneseno ve své smlouvě," varuje advokát Štěpán Ciprýn.

Mnoho lidí ale podle advokáta stále nečte smlouvy a následně jsou překvapeni, co vlastně podepsali. "Základní rada je, vždycky si všechno přečíst, seznámit se i se všeobecnými obchodními podmínkami, aby člověk věděl, jaké má práva, ale i povinnosti," upozorňuje Ciprýn.

Stížnosti na počasí nebo studenou vodu v moři podle právníka opravdu nemají smysl. "Jsou důvody tzv. vis maior (vyšší moc), které nikdo nemůže ovlivnit. To znamená, že na ně nemůže působit ani cestovní kancelář," vysvětluje advokát a dodává, že právě tyto důvody nelze reklamovat.

Zákazník má práva i při cestách letadlem. Nárok na odškodnění v tomto případě vzniká, pokud měl let zpoždění minimálně tři hodiny. Výše kompenzace pak záleží na vzdálenosti a pohybuje se od 250 do 600 euro. "Musí to být cesta z nebo do států Evropské unie, případně přepravce, které je registrován v některém z členských států," doplnil Ciprýn.