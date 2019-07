Přichází renesance emerging markets?

Globální ekonomika zpomaluje. Průzkumy mezi manažery firem ukazují, že pesimističtější jsou výhledy ve vyspělých ekonomikách, navíc míra zhoršení těchto vyhlídek je výraznější. Rozvinutí akciové trhy mají přitom za sebou lepší roky než ty rozvíjející se. Otáčí se karta?

Nejprve pohled na zmíněné globální hospodářské zpomalování. Investoři pozorně sledují mimo jiné indexy nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském sektoru, které vyjadřují půlroční výhled samotných firem. Právě PMI klesly ve vyspělém světě z velice optimistických výšin poměrně hluboko do pásma očekávání kontrakce ekonomiky. Na rozvíjejících se trzích je pokles také znatelný, probíhá ale stále zhruba na úrovních, kde se nálada firem pohybuje již několik let. PMI na emerging markets jsou tak nyní výše než ve vyspělých ekonomikách, což není úplně běžné.

Vyspělé akciové trhy naopak vesele rostou, zatímco ty rozvíjející se zaostávají. A je to dlouhodobější trend, nikoli výjimka z pravidla. Má to jistě své důvody. Na grafu relativní výkonnosti rozvíjejících se akciových trhů vůči těm vyspělým se ale v současnosti možná vytváří dvojité dno. Když se to stalo naposledy, emerging markets zažily oproti zbytku akciového světa výraznou nadvýkonnost. V době, kdy i PMI naznačují optimističtější (nebo méně pesimistické) vyhlídky pro mladé ekonomiky, jde o téma, které by dlouhodobí investoři neměli přehlížet.