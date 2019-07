Jak na nábor zaměstnanců přes sociální sítě?

Nezakládejte si profil na sociálních sítích jen na nábor zaměstnanců

Založit profil na sociální síti není až taková věda. Ale využívat jej k náboru nových zaměstnanců a dostávat nabídky od kvalitní pracovní síly zase tak jednoduché není. Ono pouhým založením firemního profilu to rozhodně nekončí! Některé společnosti nemají vlastní marketingové oddělení, ani správce sociálních sítí. S náborem se statečně perou sami. Někdy pomáhá najít schopné lidi asistentka nebo sekretářka ve firmě, občas jde na věc přímo majitel společnosti. Sedne si k počítači, založí si profil na některé ze sociálních sítí a napíše svůj první příspěvek s tím, že má volné pracovní místo… A přesto se nic neděje!

Kde všude na internetu si můžete založit firemní profil?

Založit si firemní profil můžete na různých sociálních sítích, mezi ty nejznámější patří Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ale také méně oceněný Pinterest, který má podle odborníků skrytý potenciál pro firmy a jejich prodej zboží či služeb. Sociální sítě, jako jsou Instagram a Pinterest jsou založeny na fotografiích, ale některé společnosti nemohou získat potřebné fotogenické materiály, které by potřebovali k jejich propagaci. Výrobky, jako jsou např. součástky do automobilů nebo PC komponenty, na fotkách nevypadají nijak zajímavě. V těchto případech je lepší využít profesionálního fotografa, který udělá perfektní fotky i z méně fotogenického materiálu nebo lze stáhnout fotky na internetu v některých fotobankách, některé jsou dokonce zdarma.

Jak pracovat efektivně se sociálními sítěmi?

První krok máte za sebou, zvládli jste založit firemní profil na některé ze sociálních sítí. Dále se nabízí otázka, kdo se o daný profil bude starat, případně jak takového člověka najít zvenčí, např. pro externí spolupráci. Také byste měli mít jasno v tom, jaký obsah budete pravidelně přidávat na svou zeď na profilu firmy. Co vůbec obnáší správa sociálních sítí? Je potřeba mít kvalitní fotografie, jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci, dále by měl správce umět psát poutavé texty do příspěvků a vhodně plánovat jejich publikaci, měl by umět s grafickými programy, orientovat se v analýze sociální sítě, kde lze vyhodnotit návštěvnost, počet fanoušků, klikatelnost na jednotlivé příspěvky apod. No pro laika to opravdu není…

Tvořte kvalitní obsah a získejte nové fanoušky vašich stránek

Velké společnosti mají hned celý tým lidí jen pro spravování sociální sítě, ti spolu vzájemně komunikují. Mají fotografa, copywritera na psaní textů, analytika na vyhodnocování grafů návštěvnosti a marketéra na plánování strategie. Pravidelným kvalitním obsahem budete získávat nové fanoušky (followery), pokud tak publikujete nový příspěvek, že hledáte nové zaměstnance, uvidí jej více lidí. Vaši fanoušci mohou příspěvek lajkovat, sdílet a komentovat, tím se pak zobrazení příspěvku rozšíří i na jejich seznamy přátel. A logicky, čím víc lidí inzerát uvidí, tím je větší pravděpodobnost, že najdete přesně toho, koho hledáte.

Dnes musíte mít nejen webové stránky, ale i profil na sociální síti

V dnešní době, kdo nemá webovou prezentaci na internetu, jako kdyby neexistoval. To stejné začíná platit o sociálních sítích, dneska už si lidé běžně vyhledávají firmy na internetu a stávají se jejich fanoušky. Na rozdíl od webu zákazníci najdou na sociální síti pravidelný obsah, aktuality a novinky, které na webu většinou vůbec nejsou. Snažte se tvořit obsah na internetu především pro fanoušky, tedy vaše potencionální zákazníky, možná i zaměstnance.

Vzbuďte v lidech zájem, aby toužili pracovat právě u vás

Např. Facebook má možnost přidání záložky „Kariéra,“ do níž lze přidat nově nabízené pozice. Vzbuďte v lidech zájem, ukazujte jim jaká je vaše společnost, jak vypadá vaše pracovní prostředí, přidejte fotky z teambuildingu a firemních akcí, kde je vidět, že jste skvělý tým, a jakou máte firemní kulturu. Pokud na profil budete dávat jen pracovní inzeráty a jinak budete dělat mrtvého brouka, moc úspěchů při hledání nových kandidátů nesklidíte.

Co přiláká nové fanoušky na vaše stránky?

Pro získání nových fanoušků na jakékoliv sociální síti se musíte opravdu snažit. Přinášíme vám pár tipů, co opravdu funguje. Lidé slyší na příběhy zaměstnanců, přidejte čas od času fotku zaměstnance, třeba rovnou v pracovním procesu a připojte krátký příběh o tom, jak dlouho u vás pracuje, kam se vypracoval, co u vás dokázal atd. Vyhlašujte soutěže, ty přilákají nejvíce nových fanoušků. Do příspěvků se zmiňujte o benefitech, které u vás zaměstnanci mají, doplňte texty o fotky z firemních sportovních událostí. Podporujte veřejně dobročinné akce. Jednoduše vyzdvihněte něco, co jinde v práci nemají!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová