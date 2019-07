Víkendář: Praha si nerozumí s Čínou

Mezi Prahou a Čínou to vře a hrozí, že konflikt bude dál eskalovat. Peking totiž varoval pražského primátora Zdeňka Hřiba, aby radši přestal podkopávat vztahy mezi oběma zeměmi, všímá si Politico současného vývoje v naší republice. Dodává, že podle mluvčího čínského ministerstva zahraničních věcí pražská radnice podnikla kroky, které se dotýkají čínské suverenity a zájmů.



„Hřib je členem Pirátské strany a na radnici vyvěsil tibetskou vlajku. Setkal se také se zástupcem Tchaj-wanu a oznámil, že zruší dohodu o sesterských městech uzavřenou mezi Prahou a Pekingem. Také odmítl politiku Jedné Číny, v jejímž rámci řada zemí včetně České republiky nepovažuje Tchaj-wan za samostatné území a neudržují s ním formální diplomatické vztahy,“ píše Politico.





Čínské ministerstvo kultury v reakci na tyto kroky a prohlášení již dříve zrušilo několik koncertů a vystoupení pražských subjektů v Číně. Týká se to i České filharmonie, která měla v této zemi vystupovat na podzim. Podle čínského ministerstva zahraničních věcí pražská radnice způsobila, že s Prahou spojené organizace a jednotlivci nejsou čínským lidem vítáni. Praha by proto měla změnit své chování, „jinak nakonec poškodí své vlastní zájmy.“Pražský primátor na toto varování reagoval ve čtvrtek s tím, že „by se Čína měla více zaměřit na dodržení svých předchozích investičních závazků, které doposud nesplnila“. To, že odvolala turné České filharmonie i přesto, že již bylo smluvně podloženo, pak podle něj ukazuje, že není spolehlivým partnerem. Politico dodává, že podle Svazu průmyslu a dopravy představovaly čínské investice vloni méně než 1 % přímých zahraničních investic v zemi. K tomu se vyjadřoval i prezident Miloš Zeman , který pro čínskou televizní stanici CCTV uvedl, že nízké čínské investice jsou překážkou ve vzájemné spolupráci.Politico dodává, že český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se pokoušel věci uklidnit zprávou na Twitteru, ve které hovořil o svém přání setkat se co nejdříve s čínským velvyslancem. Podle něj je nešťastné, když se mísí politika a kultura. A dodal, že vláda nemá žádnou možnost, jak ovlivnit kroky pražské radnice. Politico se ale domnívá, že celý spor se nakonec může promítnout do vyšší politiky, protože prezident Zeman se v minulosti intenzivně snažil o otevření čínského trhu českým firmám a přilákání čínských investic do České republiky.Česká republika patří mezi skupinu zemí, které podepsaly takzvané Memorandum o porozumění, které má podpořit plán na vybudování Nové hedvábné stezky. Politico k tomu dodává, že Svaz českého průmyslu a dopravy varoval, že vzájemný obchod s Čínou se pro nás vyvíjí nepříznivě, v roce 2017 dosáhl obchodní deficit 419 miliard korun a v roce 2018 se tento trend ještě prohloubil.Zdroj: Politico