Co ještě udělat na záchranu nosorožců černých? Třeba koupit si dluhopis…

Dluhopisy zaměřené na růst populace vzácných nosorožců černých si brzy budou moci pořídit investoři znepokojení skutečností, že tomuto ohroženému druhu hrozí vymření. Finanční odměnu obdrží pouze za předpokladu, že počty těchto zvířat vzrostou, napsala na webu televizní stanice CNBC.

Na světě se v současnosti nachází zhruba 5500 exemplářů nosorožce černého, ještě v 70. letech to přitom bylo 65.000. Největším nebezpečím pro toto zvíře je podle Londýnské zoologické společnosti člověk, konkrétně nelegální obchod s produkty z nosorožčích rohů, a s ním spojené pytlačení. Nedostatek finančních prostředků přitom pokusy o záchranu těchto zvířat komplikuje.

Změnit by to mohl dluhopis Rhino Impact Bonds - první finanční instrument na světě, který se snaží o záchranu tohoto druhu. Jde o investiční nástroj s pevným úročením a pětiletou splatností, který je zaměřen na zvýšení počtů nosorožců černých na pěti místech v Keni a v Jihoafrické republice. Spadá pod něj asi 700 kusů nosorožce černého, tedy 12 % celkové populace. Nabídku dluhopisu organizuje společnost Conservation Capital a dluhopis s objemem 50 milionů USD by měl být spuštěn v prvním čtvrtletí 2020. Cílem je zvýšit globální populaci o desetinu.

Celý koncept stojí na modelu, podle kterého se investoři mohou těšit na finanční návratnost pouze za podmínky úspěšného splnění cíle, změřeného nezávislým hodnotitelem. Pokud se tedy populace černých nosorožců v Africe během pěti let zvýší, dostanou zpátky svoje předem vložené finanční prostředky a kupón. Výnos se bude odvíjet od růstu nosorožčí populace.

Rizikem u takto nekonvenčního dluhového nástroje je ovšem předpoklad, že tradiční investoři složí finanční prostředky předem, aniž by v historii existoval jediný příklad návratnosti.

