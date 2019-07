Tisíce exekucí je neplatných. Nemají je vůbec vymáhat

Některé exekuce se vrátí k soudu, prověřit jich budou muset v nejbližší době více než 130 tisíc. Byly totiž vydány na základě neplatných dozorčích doložek a po dlužníkovi by tak neměly být vymáhány. Ministerstvo spravedlnosti chce platnost exekucí vyřešit do září, to se ale podle soudců nedá stihnout.

Dozorčí doložka - věc, na kterou hřešily hlavně nekalé úvěrové společnosti. Pokud klient nesplácel půjčku, umožnila jim totiž vybrat rozhodčího sporu, který hrál v jejich prospěch. Tomu soudy učinily přítrž už v roce 2011.

Někteří lidé ale takové exekuce dál musejí splácet. "My jsme soudům nechali, aby prověřili celkem 132 947 exekucí," uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Soudy by měly podezřelé exekuce vyřešit do září. To je podle Soudcovské unie ale nereálný požadavek. "Bavíme-li se o tom, že soudy mají prověřit téměř 130 tisíc podezřelých exekucí, tak to reálné není. V zásadě takové rozhodnutí může v exekucích vydat jenom soudce," sdělil viceprezident Soudcovské unie František Kučera.

"Já si nemyslím, že těch 133 tisíc se stihne do září, my jenom v září chceme nějakou reálnou zpětnou vazbu. Ty soudy mají tak činit bez jakéhokoliv návrhu, mají tak činit automaticky," vysvětlil poslanec ANO Patrik Nacher.

Ministerstvo spravedlnosti obeslalo soudy se seznamem nelegálních exekucí v červnu. Tím podle svého vyjádření ušetřila soudům práci a nemusí tak prý hledat jehlu v kupce sena. Následně věc řešila koordinovaná skupina, které se zúčastnil i předseda vlády Andrej Babiš.

"Aktivitu ministerstva podporujeme. Nesmíme však opomenout, že tato agenda dlouhodobě spadá do gesce hnutí ANO a mohla být již řešena," kritizoval poslanec TOP 09 Dominik Feri. "Je to v pravomoci soudů, ale my to samozřejmě nemůžeme těm soudům nařídit," brání se premiér.