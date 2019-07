Summary: Záplava nových aktiv v BlackRock a potvrzený výhled Schlumbergeru

Výkon největšího světového správce aktiv Blackrock (Investiční tipy) reflektuje v podstatě jednu věc – obří příjem nových aktiv, který byl převážen klesající sazbou za správu aktiv. Tržby kvůli tomu sklouzly o 2 % yoy na 3,5 mld. USD a zlehka podstřelily konsensus trhu. V nákladových položkách sice management držel mzdy a bonusy na uzdě, avšak poměrně rychlý růst administrativy stáhl dolů provozní marži o 2 p.b. yoy na 43,1 % yoy. Čistý zisk na akcii však sklouznul jen o 3 % yoy na 6,41 USD a konsensus minul jen o 9 centů.

Pokles výnosů dluhopisových produktů přilákal skutečně masivní množství nového kapitálu do Fixed Income segmentu. Celkový příliv nových aktiv tak dosáhl až 150 mld. USD (1Q19 65 mld. USD) a trhem predikovaných 60 mld. USD nechal v prachu za sebou. Po delší době předběhl zájem o aktivní investování pasivní fondy a ETF – investování typu Index and iShares si získalo „jen“ 50 mld. USD, zatímco aktivní investování až 75 mld. USD (většina z toho zmiňovaný Fixed Income). Objem aktiv pod správou nabobtnal o více než 300 mld. USD qoq (+9 % yoy) na 6,8 bil. USD přičemž o cca 150 mld. USD z toho se postaralo zhodnocení aktiv.



Odvrácenou stranou mince je, že průměrná sazba za správu aktiv (tzv. management fee) mezikvartálně klesla na 17,6 bps (-0,4 bps qoq). Může za to větší váha aktiv v segmentu Fixed Income, kde navíc ještě Blackrocku klesly sazby o 0,9 bps qoq. Predikce sice udávaly skluz, avšak jen na 17,8 bps. Meziročně klesla průměrná sazba o 1,1 bps, což vysvětluje i nižší tržby proti předešlému roku. Na mizerný příjem z nadstandardního výkonu investic (tzv. performance fee), jsme si už tak nějak zvykli a očividně také trh, jelikož jej propad o 30 % yoy na 65 mil. USD vůbec nezaskočil.



Akcie Blackrocku se obchodují kolem včerejší zavírací ceny.

Poskytovatel služeb pro ropná pole Schlumberger (Investiční tipy) nabídl uspokojivé výsledky za druhý kvartál roku a nezměněný výhled na rok 2019.



Tržby v uplynulém čtvrtletí sice meziročně stagnovaly na 8,3 mld. USD (+5 % qoq), avšak konsensus splnily do puntíku. To samé můžeme říct o hrubé marži (23,6 %) a čistém zisku na akcii, jenž se usadil na 0,35 USD (-20 % yoy). Severoamerický segment, který pro Schlumberger generuje třetinu tržeb, vykázal po dlouhé době sice mírný, ale přece jen růst (+2 % qoq). Jednotlivé produktové divize si z mezikvartálního hlediska vedly velice dobře, zejména pak hledání nových nalezišť (+7 % qoq) a samotná těžba (+7 % qoq). Samotné otvírání nalezišť (drilling) v Severní Americe bohužel pořád nedokáže najít pevnou půdu pod nohama (-3 % qoq).



Aktualizace výhledu na rok 2019 nám potvrzuje, co již víme. Na mezinárodním hřišti se po letech nedostatečných investic aktivují kapitálové výdaje na těžbu a produkci. Investice za 2019 by se proto měly proti předešlému roku zvýšit o 7 až 8 %. Management si od tohoto trendu slibuje „rychlejší růst čistého zisku, rozšiřování marží a lepší volný cashflow“. Pozemní těžba v Severní Americe je na tom bohužel nadále bídně a společnost očekává místní pokles investic o 10 % ve srovnání s rokem 2018. Na druhou stranu, investice do pobřežní offshore těžby jsou stále silné. Co se týče samotné ropy, predikce společnosti říkají, že mírný pokles poptávky kvůli pomalejšímu globálnímu hospodářskému růstu dokážou vyvážit produkční škrty OPECu a Ruska. V kombinaci s pomalu rostoucí produkcí v USA se bude cena ropy držet v současném pásmu.



Investoři přijali výsledky velice vlažně a akcie klesají o 1 %.