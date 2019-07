Video: Brukner: Proč bych koupil akcie ČEZu

Atraktivní cena, možný odrazový můstek v loňském hospodaření či potenciál vyšší dividendy . To jsou některé z důvodů, proč by makléř Patria Finance Jakub Brukner vstoupil na akciích energetické společnosti ČEZ do pozice. Nachází ale i další důvody. Podívejte se na to jaké.

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.