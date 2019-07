Souhrn 19.7. - NY Fed dnes hýbal se světovými kapitálovými trhy oběma směry, BCPP nakonec rostla

12.h - Evropa se těší na nižší dolarové sazby, na konflikt USA a Íránem až toliko ne, euro silnější, ropa v plusech, BCPP v plusu díky ČEZ

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 29. týdne při celkem obstojné likviditě lehkým růstem.Evropské akciové trhy o dopoledním růstu ve druhé polovině dne poněkud ztratily dech a vrátily se do těsné blízkosti včerejšího závěru. Původně silně optimistickou náladu spustily včerejší komentáře šéfa NY Fedu Williamse, který naznačil, že centrální banka by měla raději preventivně jednat a snížit sazby, než jen pasivně vyčkávat. Později se ale objevily korekční komentáře NY Fedu v tom smyslu, že šlo spíše pouze o teoretickou úvahu než nějaký konkrétní postoj, což vrátilo náladu trhů "zpátky na zem" a vymazalo to většinu dosažených zisků.Určitou nemalou nejistotu kolem sebe šíří poslední eskalace napětí mezi USA a Íránem. Pozornosti se těší také příliv firemních výsledkových zpráv a politický vývoj v Itálii hrozící rozpadem tamní populistické vlády.US trhy vstupují do dnešního obchodování lehce pozitivně pod vlivem růstu šancí na snížení dolarových sazeb. Určitý vliv měly také komentáře šéfa největší světové investiční společnosti BlackRock, který uvedl, že by raději viděl pohyb sazeb v konzervativním módu ve znamení vícero mírnějších změn.Významnou roli hrají také výsledkové zprávy v čele s Microsoftem, který se po výsledcích dostal na nové historické maximum. Doposud své výsledky představilo 15% firem z báze indexu S&P 500 a zatím 79% firem překonalo nastavené odhady trhu.Eurodolar reagoval na původní komentáře šéfa NY Fed i jejich pozdější zmírnění. Koruna euru v těsné blízkosti včerejšího závěru. Ropa se dnes řídila obecným vývojem kapitálových trhů. BCPP do značné míry kopírovala zahraniční vývoj, ale v samotném závěru se přeci jen zvýšil rizikový apetit, což se na domácím burze projevilo příznivě. Dařilo se především akciím ČEZ a Monety. Akcie KB se opevňují nad hranicí 900 Kč . Prostředky na nákup těchto titul se zřejmě vygeneroval prodeji na akciích Akcie bývalého Pegasu svádí malou bitvu o hranici 700 Kč