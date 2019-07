Trendem v e-commerce je doručení zásilky do výdejního místa

E-commerce ovlivňuje naše životy více, než si připouštíme. Dostupnost nákupu v módu 24/7 a doručení zásilky tam kam potřebujeme, ovlivňuje zásadně nákupní chování spotřebitelů.

Příjemce chce mít svoji zásilku co nejdříve, chce být informován o průběhu přepravy, očekává možnost sledování zásilky na internetu či informaci o časovém okně, ve kterém bude zásilka doručena. Nebo prostě čekat nemůže a pak je tu „šikovné“ výdejní místo, hned vedle v prodejně potravin, kde na něj naopak počká jeho balík.

Vzhledem k tomu, že mezi naše zákazníky patří řada velkých, ale i tisíce menších e-shopů, můžeme kvalifikovaně uvést, že tato služba je úspěšná, protože počty zásilek, které doručujeme do naší sítě výdejních míst Geis Point, rostou meziročně v řádu desítek procent.

Doručení do výdejního místa je jednoznačně konkurenční výhodou e-shopu. To potvrzuje i zájem o implementaci Geis Pointů přímo do nákupního košíku e-shopu, kterou nabízíme. Modul Geis Point je také součástí většiny dostupných e-shopových platforem.

I vaše provozovna může být Geis Pointem

Výdejní místa Geis Point provozují naši partneři, kteří by měli ideálně splňovat kritérium dobré dostupnosti, vhodné otevírací doby a dostatečnou kapacitu pro uskladnění zásilek. Spolupracujeme jak s řetězci, které provozují více obchodů, tak s jednotlivci. Naši síť stále rozvíjíme, tak že i vaše provozovna se může stát Geis Pointem.

Vše funguje on-line, jediné, co naši partneři, provozovatelé Geis Pointů, potřebují, je stabilní připojení na internet. Většinou obsluha využívá PC, nebo tablet, ale webová aplikace pro Geis Point je upravena i pro chytrý telefon, včetně možnosti skenování zásilek. Žádné zvláštní požadavky tedy na partnery nemáme. Práce s naší o n-line aplikací je velmi jednoduchá a rychlá. Software pro provoz výdejního místa včetně zaškolení obsluhy poskytujeme zdarma. Výhodou pro provozovnu je mimo dalšího zdroje příjmů i to, že si rozšíří okruh zákazníků o ty, kteří si zásilku přijdou vyzvednout.

Jak to funguje?

Příjemce zásilky informujeme prostřednictvím SMS a e-mailu o vyzvednutí jeho zboží z e-shopu (informace obsahuje jméno odesílatele, výši eventuální dobírky a unikátní PIN k vyzvednutí zásilky) a poté o doručení do konkrétního Geis Pointu (opět se všemi potřebnými informacemi). Zásilka je vydána obsluhou výdejního místa právě na základě PINu (vyzvednout tak může i pověřená osoba).

Pokud příjemce balík nevyzvedne, dostane až dvě upozornění. V případě, že nedojde k vyzvednutí během 7 dní, zásilku na výdejním místě vyzvedneme a doručíme zpět odesílateli. Úspěšnost vyzvednutí je ale vysoká, 90 % zásilek si příjemci vyzvednou v prvních 3 dnech po doručení.

Doručování do Geis Pointů probíhá stejně, jako doručování na soukromou adresu, tedy prostřednictvím naší rozvozové sítě, to znamená, že Geis Pointy obsluhujeme každodenně.

Výdejní místa Geis Point najdete nejen ve velkých městech a nákupních centrech, síť zahrnuje i menší města nebo dokonce větší vesnice. Našim cílem je spojit výhodu dobré dostupnosti s volbou času vyzvednutí tak, aby si příjemci aktivně, respektive sami, vybírali doručení do výdejního místa, protože je „jen“ pár metrů od jejich domova.