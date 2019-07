Salvini flirtuje s novými volbami

Italský de facto lídr Matteo Salvini hrozí po medializovanému skandálu „Russiagate“ předčasnými volbami. Většina Salviniho poradců údajně předčasné volby podporuje.

Spekulace, že vláda by mohla padnout, se zintenzivnily poté, co Salvini, který jede v non-stop kampaňovém módu, kritizoval své spojence v populistické koalici - antisystémové hnutí Pěti hvězd Luigiho di Maia.

Úředník, který si přál zůstat v anonymitě, řekl, že místopředseda vlády Salvini požádal o setkání s prezidentem Sergio Mattarellou již na dnešek. Salvini sám ale včera v televizním rozhovoru popřel, že by takovou žádost učinil. „Žádná vláda se zítra nezhroutí,“ řekl Salvini pro Rete4 TV.

Přestože je napětí mezi partnery konstantní od té doby, co koalice vznikla, v posledních dnech teplota roste a vypadá to na podzimní předčasné volby. Salvini, proti-imigrační buřič, sice ve veřejných míněních vede, ale také měl dost práce s tím, aby tisk nezaplňovaly škodlivé titulky, čímž k této dynamice přilil další nejistotu.

„Být urážen opozicí je normální,“ řekl Salivini ve čtvrtek večer. Větším problémem je, když urážky přicházejí od domnělých spojenců, dodal.

Di Maio v pátek pád vlády vyloučil a volal po setkání tváří v tvář se svým koaličním partnerem. „Vylučuji, že by mohlo dojít ke krizi. Toto je dynamika vlády sestavené ze dvou rozdílných sil,“ řekl lídr hnutí Pět hvězd pro televizi Rai. Vláda má stále plnou agendu reforem ke schválení, dodal Di Maio.

Co je jisté, je, že před italskými letními prázdninami, roste teplota na vícero frontách. Salvini se tento týden kromě Di Maia také nepohodl s premiérem Giuseppem Contem ohledně rozdílných postojů k volbě Ursuly von der Leyenové jako šéfky Evropské komise.

Russiagate

Salvini byl obviněn, že nepodpořil von der Leyenovou pouze proto, že odmítla garantovat, že by jeho poradce Giancarlo Giorgetti u nové komise vyhrál s vytouženým hospodářským portfoliem. Giorgetti mluvil s premiérem Contem ve čtvrtek a odmítl jakékoliv zájmy v komisi, uvedla zpravodajská agentura Ansa.

Salviniho také stále pronásledují kontroverze ohledně jeho úzkého spojence, který prý žádá od třech Rusů ilegální peníze pro svou stranu. Podle posledních informací listu L’Espresso se finanční pomoc nezastavila pouze u jednoho setkání – pokračovala minimálně do února letošního roku.

Dokumenty, které list uvádí, nenaznačují zapojení Ligou, což nechává možnost, aby Salvini obvinil pouze svého spolupracovníka Gianlucu Savoiniho, který byl v této záležitosti vyslýchán i milánskými prokurátory.

Salvini odmítl, že by jeho strana dostala jakékoliv ruské finance a trvá na tom, že si „od Ruska nikdy nevzal ani rubl, ani euro, ani dolar, ani litr vodky“.

Další volby?

Šeptání o předčasných volbách mezi poslanci přidává v posledních dnech na síle. Podle parlamentního plánu by se musel Salvini odvrátit od koalice do 20. července, aby si zajistil nové volby v čas na sestavení rozpočtu na rok 2020.

Lídr Ligy nemá žádnou záruku, že Mattarella by hrál s ním a že by předčasné volby vypsal, i kdyby vláda skutečně padla. Hlava státu by se nejprve rozhodovala, zde je vůbec alternativní většina možná, včetně možných scénářů zahrnujících koalici Pěti hvězd a středo-levicové Demokratické strany, ačkoliv se tomu obě strany vyhýbají. Nicméně Salvini je nadšený z toho, že by se mohl Pěti hvězd kdykoliv zbavit. Ačkoliv několik jeho kolegů po něm chce právě toto, Salvini doposud trval na tom, že bude držet tak dlouho, dokud bude mít šanci prosadit své prioritní reformy.

Di Maio shromáždil ve čtvrtek poslance Pěti hvězd, aby si stěžoval na „moře falešných zpráv“ a dodal, že jeho straně „vrazili nůž do zad“.

Autor: John Follain a Alessandro Speciale, Bloomberg