Kryptoměnové burzy a trading boti vytvářející fake volume

O manipulacích a falšování objemu na burzách se toho již napsalo mnoho. Kryptoměnové burzy jsou místem kde mohou lidé směnovat jednu kryptoměnu za druhou. V posledním roce se velmi skloňuje jeden pojem – fake volume, které vytváří trading boti anonymních subjektů. Tyto subjekty si za tuto aktivitu účtují nemalé poplatky.

Fake volume se primárně vytváří proto, aby byl daný token nebo mince zalistována na nejnavštěvovanějším webu o kryptoměnách, stránce CMC (CoinMarketCap). Tato webová stránka sleduje ceny a objemy jednotlivých kryptoměn a také obsahuje základní informace o projektech. CMC má některé minimální požadavky, které musí projekt splnit, aby byl jeho token zařazen na tuto platformu. Hlavním kritériem je dosáhnout po dobu několika dnů v řadě obchodovatelný objem alespoň sto tisíc dolarů a mít token zalistován alespoň na dvou burzách.

Kryptoměnové burzy se o eliminaci fake volume příliš nezajímají

Je to tak trochu začarovaný kruh. Kryptoměnové burzy z této falešné obchodní aktivity, kterou vytváří trading boti, profitují. Jednak mají příjmy na poplatcích z obchodování a také jim to uměle navyšuje reportované objemy, tudíž se zdají být pro obchodníky více atraktivní. Podle nedávné zprávy Bitwise, až 95% je fake volume a pouze deset burz vykazuje reálné obchody.

Nová regulace od FATF (Financial Action Task Force) by situaci mohla změnit, protože burzy budou muset zavést přísnější pravidla pro kontrolu obchodní aktivity na svých platformách. Také CMC nedávno zavedla sadu opatření, pomocí které se snaží částečně eliminovat tyto nekalé praktiky. Burzám které tyto nová opatření nesplní, bude hrozit odstranění jejich reportovaných statistik a objemů.

Trading boti od Gotbit zajistí požadované fake volume a zalistování na CMC za šest tisíc dolarů

Není časté, aby někdo kdo nabízí služby na umělé zvýšení volume mluvil veřejně. Nedávno ale proběhl rozhovor redaktora z Coindesk s jedním subjektem, který si na tom založil podnikání. Alexey Andryunin, dvacetiletý rus, který se svým kamarádem založil firmu jménem Gotbit. Jejich trading boti na fake volume mají dle jeho slov více než třicet klientů a působí na několika burzách.

Podle jeho vyjádření, kryptoměnové burzy vědí moc dobře o jeho aktivách a nikterak mu práci nenarušují. Pro některé projekty zajišťují i vytváření jakési umělé cenové stability, samozřejmě jen díky prostředkům, které obrdží od jednotlivých projektů. Zmínil, že trading boti k wash tradingu jsou většinou nasazeni na dvou až čtyřech účtech a detekce by tak byla velmi snadná. Sám se podivoval nad faktem, že některé menší burzy téměř nemají žádné reálné klienty a drtivou většinu obchodní aktivity zajišťují subjekty jako je ten jeho.

