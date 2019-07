Délka růstu a pravděpodobnost recese? Nápovědu hledejte jinde

Růst americké ekonomiky trvá již 120 měsíců, tedy deset let. Jde o nejdelší expanzi po druhé světové válce. O pravděpodobnosti recese to ale bohužel nevypovídá vůbec nic, upozorňuje David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Průměrná délka expanze americké ekonomiky je pět let, ta současná trvá již dvakrát déle. Z toho by laik usoudil, že je příští americká recese již blízko, ovšem průměr je zrovna v těchto počtech silně zavádějící.

Délka hospodářského cyklu v USA má totiž velký rozptyl. Pokud bychom chtěli s 95% pravděpodobností odhadnout, jak dlouho bude expanze v USA trvat, získali bychom rozpětí -0,7 až +10,5 roku. A to při prognózách zkrátka nemá smysl.

Růst jako takový totiž může trvat ještě řadu let. Že ne? A co taková Austrálie, která poslední recesi zaznamenala v letech 1990-1991? Neříkám, že HDP USA poroste dalších 18 let, ale něco se zkrátka nemusí záhy změnit jen proto, že to trvá dlouho.

Lidský mozek je zmaten tím, že spousta věcí právě takto funguje. Například lidský život – čím déle člověk žije, tím je pravděpodobnější, že zemře během příštího roku. V případě ekonomických cyklů to tak ale nefunguje.

Tedy po druhé světové válce. Když se totiž podíváme na ekonomické cykly ve vyspělých ekonomikách a to, jak s časem rostla pravděpodobnost recese, zjistíme, že před válkou již po pěti letech byla pravděpodobnost recese do měsíce již na 25 %. Po druhé světové válce ani po deseti letech nevzroste pravděpodobnost nad 5 %.

Samotný čas tedy není dobrý prediktorem recese. Tím jsou nerovnováhy, ekonomické šoky, politická rozhodnutí a další faktory. Expanzi mělo navíc historicky tendenci ukončit přehřívání ekonomiky. A to v USA nyní nevidíme – inflace ani růst mezd neindikují přehřátí.

A navíc, průměrný růst v uplynulých deseti letech byl výrazně skromnější než během předchozích expanzí. Data jdou zkrátka proti pocitu, že by se pomyslné ucho od amerického ekonomického džbánu (hrátek se sazbami, vyvolávání nervozity v mezinárodním obchodu a tak dále) mělo pomalu utrhnout.