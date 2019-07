Barrick Gold odkoupí zbývající podíl v Acacia Mining

Těžař zlata v Tanzánii Acacia Mining (dříve African Barrick) přijal nabídku Barricku na odkoupení zbylých podílů. Management Acacia souhlasí s nabídkou, podle níž dostanou akcionáři za každou svojí akcii 0,168 nové akcie Barricku. To oceňuje akcie Acacia na 232 pencí/ks, což je nad poslední tržní cenou 186,6 pencí. Barrick doposud držel v Acacia Mining 64 % akcií. Barrick odprodá průzkumné projekty Acacia do 2 let od dokončení akvizice. Barrick včera rovněž informoval, že vzhledem k dobrým výsledkům těžby v argentinských a afrických dolech čeká splnění svého výhledu pro letošek u horní hranice. Barrick letos čeká těžbu 5,1- 5,6 mil. uncí zlata.







J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz