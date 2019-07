Důvěra v americkou ekonomiku se drží na vysokých úrovních (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář ekonomických událostí toho dnes mnoho nenabídne. Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna důvěra podle Michiganské univerzity. Ta by se měla udržet na vysokých úrovních. V regionu nás čekají pouze polské maloobchodní tržby, které vykáží solidní růst.

Kalendář je chudý, vystačit si musíme s americkou důvěrou

Dnes bude zveřejněna pouze důvěra v americkou ekonomiku podle Michiganské univerzity. Ta se stále drží poblíž nejvyšších úrovní od roku 2000. Předstihové indikátory mají poslední dobou tendenci příjemně překvapovat. V pondělí to byla průmyslová aktivita z okolí New Yorku, včera průzkum průmyslové aktivity Filadelfského Fedu. Dnes zveřejněná statistika by tak mohla být další v řadě, která dolaru zvedne nebo alespoň nezhorší náladu.

Euro ztrácí

Britští poslanci se včera zasadili o to, aby vládě znesnadnili případný odchod z EU bez dohody. Schválili, že současná schůze parlamentu potrvá až do 31. října. Reagovali tak na spekulace, že by Boris Johnson mohl ukončit stávající schůzi parlamentu a začátek nové odložit až na listopad a v mezidobí nechat opustit Británii z EU bez dohody.

Trhy včera na chvíli rozvířily spekulace o tom, že by ECB mohla změnit způsob inflačního cílování ve směru symetričtějšího inflačního cíle. Ten je zatím stanoven pod, ale blízko 2 %.

Společná evropská měna toho včera moc nepředvedla. V celodenním hodnocení skončila beze změny na úrovni 1,122 USD/EUR. Přes technickou podporu 1,120 USD/EUR se ji prorazit nakonec nepodařilo. Během asijské seance naopak ještě 0,2 % ztratila a dnes ráno otevírá na 1,126 USD/EUR.

Polskému maloobchodu se daří

V regionu dnes budou zveřejněny pouze polské červnové maloobchodní tržby. Ty by měly vykázat solidní meziroční růst na úrovni 6,1 %. Polští spotřebitelé těží z rostoucích mezd i zaměstnanosti. To by mělo maloobchodníkům nahrávat i ve zbytku letošního roku. Na domácí půdě žádná data zveřejněna nebudou, příliš nevypomůže ani zahraniční kalendář. Čeká nás tedy spíše prázdninové poklidné obchodování.

Regionální měny zkorigovaly své ztráty

Zatímco ve středu se regionální měny ocitly pod mírným výprodejním tlakem, ve čtvrtek se tento trend otočil a celý region měl tendenci spíše posilovat. Zisky však nepřesahovaly 0,1 %. Česká koruna posílila zpět pod úroveň 25,60 CZK/EUR a čtvrteční obchodování uzavírala na 25,59 CZK/EUR. Polská průmyslová produkce dopadla výrazně hůře, než se čekalo. Byl zatím jednak nižší počet pracovních dní, ale i slabší zahraniční poptávka. Polský zlotý ale na data nijak zásadně nereagoval a ve srovnání s předchozím dnem skončil o 0,1 % silnější na 4,264 PLN/EUR, maďarský zlotý posílil na 325,9 HUF/EUR.