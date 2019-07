Netflix v krvavé lázni

Hlavní zámořské indexy se dnes vyznačovaly spíše pohybem do boku. Hlavním příběhem dnešního dne je bezesporu Netflix, který překvapil investory poklesem předplatitelů. A ač finanční metriky nedopadly špatně, výhled rostoucí konkurence v souvislosti s poklesem zájmu zákazníku již v této době investory logicky vystrašil a poslali tak Netflix o 10,3 % níže. Na úrovních lehce nad 320 USD se Netflix naposledy obchodoval koncem ledna letošního roku. Po dnešním závěru obchodování bude reportovat výsledky Microsoft , který v dnešním opatrném obchodování odepsal 0,3 %.Obecně lze říci, že společnosti dávají výsledky, které dostávají nastaveným cílům a očekáváním, bohužel ale výhledy do budoucnosti jsou slabší a nedaří se tak uniknout od magické hranice 3000 bodů, pod kterou se v minulých dnech svezl. Investoři již netrpělivě očekávají je nějaký konkrétnější vývoj v oblasti obchodních jednání mezi USA a Čínou a na konci měsíce je očekáván výstup z jednání FEDu, kde se široce očekává snížení úrokových sazeb. Steven Mnuchin dal zprávu, že jednání budou pokračovat dnešním telefonním hovorem, který by dle jeho slov mohl nastavit cestu k dalšímu osobnímu jednání.Opačně než Netflixu se dnes dařilo tabákovému koncernu Philip Morris International, který zdvihl výhled zisku pro letošní rok a vystoupal o 8,1 %. Očekávání zisku se podařilo překonat i společnosti Union Pacific , která na to konto posílila o 5,9 %. Stejně tak se zadařilo technologické IBM , které se dařilo hlavně díky dynamické cloudové divizi a roste o 4,6 %. Negativem je pojišťovna UnitedHealth Group , která se slabším výhledem poklesla o 2,3 %.