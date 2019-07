Akcia týždňa: Galapagos

Sumár:

Galapagos a Gilead Science oznámili počas víkendu spoluprácu

Gilead investoval veľké množstvo prostriedkov do Galapagos

Dva sľubné projekty v závere klinických skúšok

Dostatočná hotovosť naznačuje solídnu udržateľnosť aj napriek nízkym ziskom

Akcie spoločnosti Galapagos (GLPG.NL) zaznamenali nárast po správach o spolupráci, pričom cena prekonala hornú hranicu rastového kanála

Galapagos (GLPG.NL) je relatívne malá európska biotechnologická spoločnosť, no na začiatku tohto týždňa získala určitú pozornosť. Akcie spoločnosti v pondelok rástli vďaka správam o rozšírenej aliancii s jedným z jej hlavných partnerov. V tejto krátkej analýze sa pozrieme na Galapagos a ich rokovania s Gilead Science.

Rovnako ako mnoho iných malých biotechnologických spoločností sa Galapagos snažia dosiahnuť zisk. Spoločnosť ma stále veľké množstvo hotovosti, pretože čaká na objav, ktorý jej poskytne stabilný zdroj príjmu. V druhej polovici roku 2018 sa spoločnosti po prvýkrát podarilo dosiahnuť dva po sebe nasledujúce štvrťroky čistého zisku. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Galapagos je belgicko-holandská výskumná spoločnosť zameraná na výskum a vývoj liekov s novými spôsobmi účinku. Spoločnosť bola založená v roku 1999 ako spoločný podnik dvoch biotechnologických spoločností, Tibotec a Crucell. Galapagos majú obchodný model, ktorý často používajú malé biotechnologické spoločnosti. Galapagos spolupracuje s väčšími biotechnologickými firmami a riadia s nimi programy na vývoj liekov. Po dosiahnutí vopred stanoveného cieľa má Galapagos nárok na „míľnikovú“ platbu od svojho väčšieho partnera. Keď liek dosiahne požadované výsledky v záverečnej fáze klinických testov, partner Galapagos získa licenciu na predaj lieku. Galapagos neskôr získa licenčné poplatky za časť predaja liekov.

Hlavnou silnou stránkou Galapagos je jeho bohaté portfólio liekov v rôznych fázach klinických skúšok. To je tiež hlavný dôvod, prečo je spoločnosť takýmto lukratívnym cieľom pre veľké nadnárodné farmaceutické spoločnosti. Toto je obojstranne výhodná spolupráca, pretože veľké biotechnologické spoločnosti sa niekedy nevedia dostať k vývoju liekov, zatiaľ čo spoločnostiam ako Galapagos často chýbajú zdroje na rozšírenie výskumu. Galapagos sa spojil s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Servier s cieľom spoločne vyvinúť liek na osteoartrózu. Spoločnosť tiež pracuje na liekoch na zápalové ochorenia s nemeckou spoločnosťou MorphoSys a švajčiarskym farmaceutickým gigantom Novartis. Nakoniec spoločnosť spolupracuje s Gilead Sciences, hlavným výrobcom liekov v USA, na vývoji zápalových a autoimunitných liekov. Toto posledné partnerstvo je tiež príčinou pondelkového nárastu akcií Galapagos. Konkrétne tieto dve spoločnosti oznámili, že prehĺbia spoluprácu.

Výdavky na výskum a vývoj (R&D) sa často považujú za hnaciu silu budúcich výnosov. Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že výdavky Galapagos na výskum a vývoj sa v posledných rokoch výrazne zvýšili. Pomer výdavkov na výskum a vývoj k tržbám klesol od Q3 2017 do Q3 2018, keď spoločnosť zaznamenala rast tržieb. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Podľa správ investuje Gilead do Galapagos približne 5,1 miliardy dolárov. Táto investícia pozostáva z platby vopred 3,95 miliárd dolárov a investície 1,1 miliárd dolárov do akcií Galapagos. Podiel Gileadu na spoločnosti Galapagos sa zase zvýši z 12,3% na približne 22%. Gilead však podpísal aj dohodu, ktorá mu v nasledujúcich desiatich rokoch zabráni zvýšiť podiel na spoločnosti Galapagos nad 29,9%. Vzhľadom na významné rozdiely medzi veľkosťou Galapagos a Gilead Science, by Gilead mohol ľahko získať európsku spoločnosť, ale namiesto toho sa rozhodla nechať spoločnosti vysokú miernu nezávislosti. Podľa podmienok dohody, Gilead vymenuje dvoch členov do správnej rady Galapagos. Najväčšou výhodou investície pre Gilead je právo na výhradné obchodovanie s liekami spoločnosti Galapagos.

Keďže Galapagos dosahuje nízke zisky a jeho výdavky na výskum a vývoj rastú, možno sa obávať, že spoločnosti dôjdu peniaze. Galapagos však má veľa hotovosti, ako je to znázornené na obrázku vyššie. Klesajúci pomer môže vyzerať trochu znepokojivo, ale spoločnosť má stále dostatok hotovosti na pokrytie svojich výdavkov v priebehu nasledujúcich 10 štvrťrokov. Majte na pamäti, že ide o údaje za Q1, ktoré neodrážajú investície spoločnosti Gilead. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Kľúčovým projektom spoločnosti Galapagos je Filgotinib. Je to liek zameraný na liečbu zápalových a autoimunitných ochorení, ako je napríklad reumatoidná artritída alebo Crohnova choroba. Droga vstúpila do klinických skúšok fázy 3 a aliancia Gilead-Galapagos pre ňu požiada regulačné schválenie pred koncom roku 2019. Aby sme pochopili obchodný potenciál tohto produktu, pripomeňme si, že sa vyvinul ďalší liek používaný na liečbu reumatoidnej artritídy – Humira (americká spoločnosť Abbvie) čo je najpredávanejším liekom na svete s tržbami v hodnote takmer 20 miliárd dolárov v roku 2018. Ďalší liek Galapagos, ktorý je v klinických štúdiách fázy 3, je zameraný na liečenie idiopatickej choroby pľúc. Galapagos odhadujú, že až 75 000 ľudí je diagnostikovaných touto chorobou každý rok.

Pokiaľ ide o marketing, spoločnosť Galapagos bude mať výhradné práva uvádzať na trh Filgotinib v krajinách Beneluxu a získa polovicu zisku z niektorých ďalších európskych krajín. Okrem toho dostanú Galapagos po schválení Filgotinibu celkom 1,3 miliardy dolárov, a dostanú licenčné poplatky vo výške 20 - 30% ziskov v krajinách mimo Európy. Posledný spomínaný liek spomínaný v predchádzajúcom odseku, poskytne spoločnosti Galapagos 395 miliónov dolárov v míľnikových platbách po získaní súhlasu v USA, ale Gilead na to získa plné práva. Okrem uvedených dvoch liekov má Galapagos vyše 20 projektov v ranom vývojovom štádiu, ktoré môžu holandskej spoločnosti zabezpečiť nádejnú budúcnosť.

Akciám spoločnosti Galapagos (GLPG.NL) sa podarilo v predchádzajúcom týždni uzavrieť nad hornou hranicu dlhodobého rastového kanála (začiatok v polovici roka 2015). Akcie zaznamenali tento týždeň nárast o približne 20% a dosiahli najvyššiu úroveň v histórii. Treba však poznamenať, že rozsah kanálu je podobný rozsahu rastu ceny nad kanálom. Zdroj: xStation5