Solek zakládá fond na investice do fotovoltaiky

Solek ze své obří investice do vybudování až 250 MW solárních parků v Chile alokuje nejméně 100 MW do fondu SOLEK SICAV. U projektů pro tento fond se očekává 50 – 70% podíl bankovního financování. Dále jsou také v plánu akvizice projektů fotovoltaických elektráren nejen v Chile, ale i v dalších latinskoamerických zemích, kde rozvíjející se ekonomika dovolí perspektivně investovat. Projekty fondu SOLEK SICAV budou mít zajištěn provoz a údržbu od skupiny Solek, která elektrárny navrhuje, staví a provozuje již 10 let.

Dominantním trhem skupiny Solek je právě Chile, kde již v minulosti byly dokončeny tři projekty a nyní probíhá výstavba čtyř projektů (Via Seca, Via Alegre, Los Patos, Santa Fe) o celkovém výkonu 26,86 MW. Ještě letos Solek zrealizuje dalších projekty, a tak celkově bude jen v letošním roce vystavěno kolem 60 MW instalovaného výkonu. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO.

Chilská vláda ve svém programu ENERGY 2050 chce do roku 2035 dosáhnout 60% podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. Díky velmi dobrým ratingovým indexům je Chile vnímána jako nejstabilnější a nejotevřenější ekonomika Latinské Ameriky.

Zakladatelem fondu je Solek Holding SE a obhospodařovatelem CODYA investiční společnost a.s.