Pictet: Fed by neměl ignorovat Achillovu patu amerického hospodářství

Investiční společnost Pictet ve své nové analýze tvrdí, že Fed pomáhá korporátnímu sektoru snížit jeho finanční náklady. Ovšem dluhová služba spotřebitelů se zvyšuje a podle Pictetu jde o oblast, kterou je nutné začít sledovat pozorněji.



Hlavní prioritou Fedu je udržet ekonomiku v chodu a zabránit recesi. Hovoří se proto o snížení sazeb, které by mělo fungovat jako pojištění před nenadálým útlumem. Podle Pictetu jde o podobnou filozofii, jakou v devadesátých letech sledoval Alan Greenspan. Nízké sazby se přitom rychle promítnou do finančních nákladů korporátního sektoru, zabrání poklesu marží danému rostoucími sazbami a následně i obratu v cyklu směrem k recesi. Pictet připomíná, že marže mohou vedle tlaku úrokových nákladů trpět i růstem nákladů mzdových, ale toto riziko je nyní podle společnosti omezené.



Následující graf ukazuje vývoj meziročního růstu korporátních zisků (červená křivka) a jednotkových nákladů práce:





To, že se Fed zaměřuje zejména na korporátní sektor, má dobrý důvod i proto, že zhoršující se dostupnost a kvalita úvěrů patří také mezi faktory, které spouštějí recesi a snižují odolnost finančního sektoru. Nicméně podle Pictetu by Fed nyní neměl ignorovat ani spotřebitele, protože rostoucí sazby zvyšují jeho dluhovou zátěž. Například sazby u kreditních karet se v současnosti dostaly na nejvyšší úroveň od roku 1994, od kterého jsou dostupná data.Pictet měří dluhovou zátěž domácností jako poměr placených úroků k celkovým odměnám zaměstnanců a vývoj tohoto ukazatele ukazuje následující graf:Podle Pictetu se americký ekonomický cyklus dostal do vrcholné fáze a tudíž se zvyšuje riziko ochlazení. Známky přicházející recese ovšem patrné nejsou a jednou z hlavních příčin je pozitivní vývoj v korporátním sektoru daný nízkými sazbami. Nicméně jak bylo naznačeno, „americký spotřebitel by se mohl ve středně dlouhém období stát Achillovou patou amerického hospodářství“.Zdroj: Pictet