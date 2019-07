Další dnešní hospodářské výsledky: Philip Morris International; UnitedHealth Group; eBay; Ubisoft; Honeywell International

Ubisoft

Společnost reportovala výsledky, které dopadly nad guidance samotné firmy

Net bookings se snížily o 18% na 314 mil. EUR

V květnu však společnost očekávala snížení o 29 % na 270 mil. EUR

Nízké tržby očekávala společnost hlavně kvůli horším prodejům her Far Cry 5 a The Crew 2

Nicméně nové hry Assassin’s Creed Odyssey a Rainbow Six Siege se prodávají nad očekávání dobře

Akcie dneska posiluje až o 4,8 %

eBay

Výsledky za Q2 včera aftermarketu EPS $0,68 vs est $0,62 (9 % nad odhady)

+28 % Y/Y

Výnosy $2,69 mld. vs est. $2,68 mld. (0,4 % nad odhady)

+1,8 % Y/Y

Čistý zisk $589 mil. vs est. $552 mil. (6,6 % nad odhady)

Společnost zvýšila guidance na celý rok

V aftermarketu titul přidával 5 %

Premarket +5,3 %

Honeywell International

Hospodářské výsledky za 2Q

EPS $2,10 vs est $2,08 (0,9 % nad odhady)

-0,9 % Y/Y

Výnosy $9,24 mld. vs est. $9,35 mld. (1,1 % za odhady)

-15 % Y/Y

Čistý zisk $1,54 mld. vs est. $1,53 mld. (0,9 % nad odhady)

Výhled na příští kvartál nad průměrnými odhady

Dobré výsledky především díky silné poptávce po komerčních letadlech, obranných systémech, …

Růst tržeb bez kurzových vlivů a bez portfoliových změn vzrostlo ve 2Q o 5 % (8. kvartál růstu převyšující 5 %)

Honeywell zvyšuje nepatrně odhad celoročních zisků (EPS $7,95–$8,15)

Premarket +0,8 %

UnitedHealth Group

EPS $3,60 vs est. $3,45 (4,4 % nad odhady)

+15 % Y/Y

Výnosy $60,60 mld. vs est. $60,61 mld. (mírně za odhady)

8 % Y/Y

Čistý zisk $3,47 mld. vs est. $3,34 mld (3,7 % nad odhady)

Společnost zvýšila odhad zisku na celý rok po lepších výsledcích za druhý kvartál

Premarket +1,3 %

Philip Morris International

Výsledky za 2Q

EPS $1,49 vs est. $1,32 (13 % nad odhady)

+5,7 % Y/Y

Výnosy $7,7 mld. vs est. $7,4 mld. (4,5 % nad odhady)

-0,35 % Y/Y

Čistý zisk $2,34 mld. vs est. $2,07 mld. (13 % nad odhady)

Společnost navyšuje výhled na celý rok

IQOS získává na popularitě, klasické cigarety v objemech pokračují v poklesu -3,6 %

PM v zařízení nahřívající tabák mají největší tržní podíl

Ve Spojených státech se IQOS dostane na trh díky exkluzivní licenci se společností Altria Group

Premarket +3 %