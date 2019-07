V létě si dejte pozor na hackery a zloděje. Připraví vás nejen o peníze, ale i o data nebo cenné vzpomínky

Léto a cestování nahrávají zlodějům. A to nejen těm „tradičním“, které lákají opuštěné byty a domy, ale i těm, kteří se obohacují na úkor jiných v kyberprostoru. Lidé opouštějí své domovy, kde kromě cenností nechávají i techniku a data. Nebo naopak berou svou techniku – ať už jde o chytré telefony, počítače nebo tablety s sebou na cesty. To je výzva pro mnohé nenechavce, jejichž cílem je obohatit se na úkor jiných – zloděje, ale i počítačové hackery. Co se vám může v letním období stát? A jak zbytečně nejít případným problémům naproti?



Veřejné WIFI sítě na cestách

To, že veřejné WIFI sítě nejsou zrovna bezpečné, už většina lidí ví. Ale v době dovolených je jejich využití tak lákavé – když čekáte na zpožděný spoj, sedíte na pláži u stánku s veřejným hotspotem, chcete se zabavit na hotelovém pokoji. Při běžném brouzdání po internetu se toho moc stát nemůže, ale mějte na paměti, že ve veřejné WIFI síti lze jednoduše vysledovat veškerou komunikaci, takže buďte opatrní na logování do mailových systémů, vámi využívaných služeb, zájmových a herních serverů apod.

„Jen málokdo si uvědomuje, že ve veřejné WIFI síti dává citlivé údaje všanc – od soukromých fotek přes citlivá firemní data, přihlašovací údaje do oblíbených služeb až po číslo platební karty. Pro nechráněné nebo jen minimálně šifrované veřejné sítě totiž platí, že veškerou internetovou aktivitu může s minimální investicí v řádu stokorun a bez nějakých nároků na hackerské dovednosti kdokoli odposlouchávat, aniž byste o tom věděli,“ říká William Ischanoe, odborník na bezpečnost Počítačové školy Gopas.



Telefon, tablet nebo počítač s sebou?

Už jsme si zvykli, že máme chytré telefony stále u ruky. A mnozí se tohoto zvyku nevzdají ani v době dovolené. Telefon pak „rafinovaně“ ukrývají mezi oblečení nebo do bot na pláži, mnohdy jej zapomenou odložený na stolku nebo lehátku. Ten se pak stává snadnou kořistí – ať už pro toho, kdo jej chce jen prodat do bazaru nebo pro vyděrače, jenž za přístroj a cenná data v něm uložená bude požadovat peníze. Při ztrátě mobilu ale často poškozeného více než přímá materiální škoda mrzí to, že přijde například o fotografie z dovolené.

Ale ani to, že mobil, tablet nebo notebook necháte zamčený na hotelovém pokoji, nemusí znamenat, že o něj nepřijdete. „Na hotely se v posledních letech specializují organizované skupiny zlodějů, zejména z východu a jihu Evropy nebo z Jižní Ameriky. Jsou dobře organizovaní a není snadné je odhalit či rozeznat od běžných hostů hotelu. Pohybují se po celé Evropě a nikdy se v konkrétní destinaci dlouho nezdrží, což komplikuje jejich odhalení či dopadení,“ konstatuje Martin Štěch ze společnosti SSI Group, která se specializuje na zajištění security služeb.



Doma by technika měla být v bezpečí, stále častěji se ale objevuje skutečnost, že lupiči cíleně ve vykrádaných bytech hledají data. Z mnoha nezabezpečených notebooků nebo chytrých zařízení se totiž snadno mohou dostat k velmi citlivým a zneužitelným informacím.



Volnější režim ve firmách

V období školních prázdnin, kdy se kmenoví zaměstnanci střídají na dovolených, pracuje ve firmách větší procento brigádníků. Dochází tak častěji k situaci, kdy se v jejich prostorách pohybují „neznámé tváře“, aniž by to vzbuzovalo větší pozornost.



V období letních dovolených jsou zaměstnanci některých firem benevolentnější k dodržování bezpečnostních opatření. Kvůli dovolenkovým záskokům nepracují ve standardním režimu, ve firmách se objevuje vyšší procento brigádníků nebo třeba jen pracovníci z jiných provozoven na záskok. To vše zvyšuje šance těch, kteří by chtěli firmu poškodit, zcizit movité věci nebo data.



Tipy na závěr

Neavizujte dovolenou na sociálních sítích. Zatímco profil na Facebooku už má mnoho lidí striktně soukromý, na Instagramu či Twitteru zabezpečení většinou nijak neřešíme. I lidé mimo okruh našich skutečných přátel si tak mohou přečíst tweet o tom, že za týden konečně odjíždíte, a většina „tipařů“ se sociálními sítěmi počítá a prověřují si cílovou oběť právě zde.



Nezapomeňte na zabezpečení bytu. Statistiky hovoří jasně, většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Kvalitně zabezpečený byt by měl mít dveře ve III. bezpečnostní třídě s vložkou a kováním alespoň ve stejné bezpečnostní třídě jako samotné dveře. Nenechávejte zatažené žaluzie nebo rolety, případně požádejte někoho z důvěryhodných přátel nebo sousedů, aby k vám zaskočili, vybrali poštovní schránku a zkontrolovali, zda je vše v pořádku.



Pojistěte se. A nemluvíme pouze o pojištění bytu, i když to je pro případ vykradení také důležité. Pojistit je možné také osobní věci a kybernetická rizika. „Běžně kryjeme například odcizení osobních věcí jako je kabelka, mobilní telefon, notebook, tablet, peněženka včetně hotovosti a další. Kromě úhrady za nově nakoupené věci, dále i náklady spojené s vyřizováním odcizených či ztracených dokladů nebo náklady spojené s novými klíči. Neřešíme přitom, zda se vám nepříjemnost stane doma nebo na dovolené v zahraničí. Pojistit je možné i kybernetická rizika. Nově umožňujeme pojistit se pro případ zneužití karetních údajů na internetu, zneužití internetového bankovnictví nebo krádeže identity,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

