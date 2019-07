CNBC: Vystačí snížení sazeb na další růst akciového trhu?

Hrdliččí komentáře šéfa Fedu Jeroma Powella a ochota americké centrální banky snižovat sazby chrání trhy před negativními dopady obchodních válek a očekávaného poklesu korporátních zisků. Analytici ovšem podle CNBC tvrdí, že pokud mají akcie dál výrazně růst, musí být vyřešeny obchodní spory a investoři musí nabýt jistoty, že americká ekonomika nepadá do recese.



CNBC poukazuje na to, že během předchozích cyklů index S&P 500 po prvním snížení sazeb během následujících šesti měsíců posílil v průměru o 10,3 % a během jednoho roku o 14 %. Michael Farr ze společnosti Farr, Miller & Washington ale pro CNBC uvedl, že akcie nyní potřebují „organický růst zisků a zlepšující se rozvahy“. Quincy Krosby z Prudential Financial k tomu dodal, že trhy se snaží zjistit, kdy Fed začne snižovat sazby a nakolik. Americká centrální banka přitom podle něj jasně cítí, že globální ekonomika zpomaluje a negativním faktorem je i nejistota spojená s obchodními válkami.





Ze snížení sazeb by profitovaly i společnosti, kterým prospívá slabší dolar , a firmy , které mají vysoké dluhy. A Krosby se domnívá, že nižší sazby v USA by pomohly i Číně a dalším rozvíjejícím se trhům. CNBC připomíná, že Fed byl kritizován za prosincové zvýšení sazeb, protože již tehdy bylo znatelné zpomalení v oblasti mezinárodního obchodu. Pokud nyní začne další cyklus snižování sazeb, pro další vývoj na akciích bude rozhodující, zda se dostaví recese, nebo ne. Například v roce 1995 index S&P posílil o 34 %, když Fed v únoru skončil se zvedáním sazeb a na počátku července je začal snižovat. Dvě třetiny zmíněného posílení trhu přitom proběhly ještě před prvním snížením.Někteří analytici a stratégové nyní hovoří o tom, že Fed svou politikou pojistí akcie proti následujícímu propadu, ale například Nomura tvrdí, že hrozí riziko nafouknutí další akciové bubliny. Došlo by k tomu v případě, že by „trhu nestačilo snížení sazeb v červenci, požadoval by další a politika Fedu by se stala příliš uvolněnou“. CNBC k tomu dodává, že podle trhu futures nyní investoři čekají, že americká centrální banka sníží sazby do konce roku celkem třikrát.