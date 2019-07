SAP: Výsledky za 2Q19 neutrální

SAP dnes ráno představil svá čísla za 2Q19. Tržby (non-IFRS) byly lehce pod odhady 6,66 (+10,7 % r/r) vs. oček. 6,74 mld. EUR, což ovlivnilo celkový pohled na zveřejněné výsledky. Tahounem růstu byly cloudové služby, +40 % r/r (1,72 mld. EUR), což nahrazovalo 5% pokles v tradičních softwarových licencích (948 mil. EUR). Provozní zisk EBIT byl 1,82 (+10,7 % r/r) vs. oček. 1,87 mld. EUR a čistý zisk dosáhl 1,32 (+12,5 % r/r) vs. oček. 1,33 mld. EUR.

Lehce nižší tržby mohou negativně ovlivnit dnešní obchodování vzhledem k tomu, že společnost tradičně překonávala očekávání analytiků. Na druhou stranu se jedná jen o nepatrně nižší výsledek, než bylo očekávání, které vzhledem k minulým výsledkům bylo poměrně optimistické. Management potvrdil dříve zvýšený výhled stejně jako své očekávání pro období 2020 – 23. Management v prezentaci vypíchl zlepšení v procesech a zlepšení marží (marže v cloudu +4 p.b. r/r), ale upozornil i na obtíže při integraci nové akvizice a poněkud ztíženou situaci v Asii.

Celkově vnímáme zveřejněná čísla jako neutrální.