Ranní GBP/USD - Čtvrtek 18.7.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15





Včerejší mírné posílení GBP USD zřejmě nic nezmění na dosavadním vývoji negativního naladění trhu na adresu britské brexitové scény. Důležité je, že cenové úrovně díky svíčkovým formacím často napovědí odkud a kam je reálné obchod očekávat.

Graf GBP/USD., timeframe H1

Pro britskou měnu bude dnes hlavní zprávou stav maloobchodního prodeje v 10:30 a americký dolar , kromě nečekaných výroků Donalda Trumpa, by naopak mohl být ovlivněn ve 14:30 Filadelfským výrobním indexem a ve 20:15 promluví Williams - člen FOMC. Vyznačené cenové hladiny zůstávají na svých místech, protože není důvod je měnit. Důležité samozřejmě je jak se cena na nich zachová a jaký celkový sentiment na páru GBP USD převládá.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.