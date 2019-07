Svět se pere, český řidič se směje - pohonné hmoty zlevňují

Ceny pohonných hmot v ČR v minulém týdnu pokračovaly ve svém poklesu, byť mírném. V uplynulých sedmi dnech zlevnil litr benzínu Natural 95 o čtyři haléře na průměrnou cenu 32,96 koruny. Cena litru nafty se pak snížila rovněž o čtyři haléře na 32,03 koruny. Pohonné hmoty jsou tak nejlevnější od přelomu letošního dubna a května. Prodejci pohonných hmot zatím příliš nevyužívají probíhající vrcholné motoristické sezóny k navyšování marží, brání jim v tom silná konkurence v sektoru.



Od konce května, resp. začátku června zlevnila nafta, resp. benzín o více 70 haléřů na litr. V dalším výraznějším poklesu cen pohonných hmot však zatím brání vývoj na světovém trhu s ropou. Cena ropy Brent se po propadu v první polovině června stále drží o něco výše, kolísá v nikterak širokém pásmu od 62 do 67 dolarů za barel.



V příštích sedmi dnech bude cena pohonných hmot víceméně stagnovat, měnit by se měla jen v řádu haléřů. Klíčovým způsobem promlouvá do stagnace cen ropy ve zmíněném pásmu obava ze zpomalování globální ekonomiky, způsobené napětí v mezinárodních ekonomických, ale i politických vztazích. To ochromuje poptávku po ropě a zprostředkovaně tak snižuje tlak na růst cen pohonných hmot v ČR. S nadsázkou lze říci, že „svět se pere, český řidič se směje“, jelikož napětí v mezinárodních vztazích zabraňuje zdražování ropy a tedy o benzínu a nafty v ČR.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND