České ceny zemědělských výrobců rychle rostou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní globální ekonomický kalendář je hodně chudý. Týdenní statistiky o počtu nezaměstnaných v USA potvrdí robustnost trhu práce, dočkat bychom se měli lepší nálady podnikatelů z Philadelphie. Pozornost trhů se tak soustředí na to, jak současnou situaci a budoucí měnovou politiku vnímají američtí centrální bankéři Bostic a Williams, kteří dnes vystoupí na veřejnosti.

Americký trh práce zůstává robustní

Týdenní statistiky nových uchazečů o podporu v nezaměstnanosti potvrdí, že americký trh práce zůstává napjatý. Právě to je jedním z důvodů, proč trh nepředpokládá, že by američtí centrální bankéři snižovali sazby ve větších krocích než je 25 bazických bodů. Důvodem pro rychlejší uvolňování měnové politiky by neměla být ani nálada amerických průmyslníků. Po pondělním pozitivním překvapení z New Yorku by obdobně mohla dopadnout i červencová aktivita podnikatelů z okolí Philadelphie.

Posilování dolaru se na 1,120 USD/EUR zastavilo

Úroveň 1,120 USD/EUR včera zafungovala jako technická podpora. Po úterním výrazném posílení dolaru se včera trend zastavil, v průběhu americké seance již byla patrná tendence k eurovým nákupům. Dnes ráno se pak kurz nacházel u 1,124 USD/EUR. Dolaru ublížil pokles výnosů v reakci na slova prezidentky Fedu z Kansasu E. Georgeové. Ta vidí rizika pro růst americké ekonomiky v důsledku obchodních válek, zpomalování globálního obchodu a celé světové ekonomiky. Příliš nepomohly ani statistiky v červnu nově zahájených staveb a vydaných stavebních povolení.

I polští průmyslníci čelí zhoršenému vnějšímu prostředí

Červnová data polské průmyslové výroby jsou jedním z významných indikátorů i pro české producenty. Pohled na tržní konsensus jednoznačně indikuje, že se recese v německém průmyslu na tom polském a potažmo regionálním negativně projeví. Útlum průmyslové aktivity má pak samozřejmě i cenové dopady, i když za červnovým meziměsíčním poklesem stála primárně nižší cena ropy na světových trzích.

Regionální měny pod mírným výprodejním tlakem

Regionální měny se ve středu týdne ocitly pod mírným výprodejním tlakem. Nejvýrazněji, o zhruba čtvrt procenta, včera oslabil vůči euru maďarský forint, nepatrně méně polský zlotý. Ztráta české koruny byla přibližně poloviční. Z ranních kotací pod 25,60 CZK/EUR se kurz vyhoupl nad tuto hladinu.

Koruně neprospěla ráno zveřejněná data červnových cen průmyslových výrobců, i když svádět včerejší kurzový vývoj na tyto statistiky by bylo příliš silné tvrzení. Zejména díky levnější ropě ceny průmyslníků oproti květnu výrazně klesly, což se projevilo i na dalším znatelném zpomalení meziroční dynamiky. Z pohledu spotřebitelské inflace, respektive cen potravin, je ale důležitější razantní vzestup cen zemědělských výrobců. Podrobnější komentář ke statistikám vývoje cen v primárních okruzích v průběhu června naleznete zde http://bit.ly/2JBIct1.