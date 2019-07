Padesát let od Apolla 11: Ležela na nás tíha světa, vzpomíná Collins

Více než jeden a půl miliardy lidí sledovalo před 50 lety se zatajeným dechem odvážnou výpravu trojice amerických astronautů k Měsíci. Mise Apollo 11, která by byla i dnes technicky mimořádně náročná a nebezpečná, byla určitým vrcholem dobývání vesmíru. Na počest mise a jejích hrdinů teď začaly ve Spojených státech týdenní oslavy.

Astronaut Michael Collins zůstal při misi Apollo 11 sám ve vesmírné lodi na oběžné dráze Měsíce. Zbylí dva členové posádky se vypravili v přistávacím modulu na přímo Měsíc - s vidinou, že neexistuje žádný plán B.

"Všichni jsme věděli, že na našich bedrech leží váha celého světa. Často se mě pak lidé ptali, zda jsem si nepřipadal jako ten nejopuštěnější člověk v celé sluneční soustavě. Ale kdepak, bylo mi fajn," prohlásil Collins v rozhovoru při výročí výpravy na Měsíc.

Úspěšná mise Apollo 11 probudila v Američanech národní hrdost. Tento týden si Spojené státy významnou událost znovu připomínají, ať už raketami nebo vystavením skafandru Neila Armstronga.

"Co by se dělo, kdyby se Neil a Buzz z povrchu Měsíce nedokázali dostat zpátky do lodi, jsme nikdy neprobírali. Nebyli jsme naivní. Moc dobře jsme věděli, že pokud to nedokážou, je po nich," řekl Collins.

Obdiv k vesmíru i lidské troufalosti a schopnostem před padesáti lety rezonoval po celé planetě. Spojené státy americké se navíc v závodech o dobytí vesmíru definitivně chopily vůdčí role a právě nyní se ji snaží znovu potvrdit často skloňovanou misí na Mars.