Dividendové lákadlo

Dividendové akcie jsou celkem populárním segmentem trhu. Může být ovšem ku prospěchu věci ujasnit si, proč se mi vysoké dividendové výnosy zdají být atraktivní a zda daná akcie toto kritérium skutečně splňuje. Platí to i o akcii společnosti Cedar Fair LP, která nyní nabízí výnosy ve výši znatelně nad 7 % a na kterou bych se dnes s vámi rád podíval.



K titulu mě na stránkách Fool.com přivedl investor Joe Tenebruso poukazem na onen mimořádně vysoký výnos. Firma provozuje zábavní parky, které jsou plné horských drah a podobných atrakcí. V roce 2018 je navštívilo 25,9 milionu lidí a jejich finanční výsledky shrnuje následující tabulka. Tržby dlouhodobě rostou o více jak 3 %, provozní tok hotovosti asi o 1,6 %, volný tok hotovosti ovšem klesal a za posledních 12 měsíců dosáhl 150 milionů dolarů. Detailnější pohled na čísla pak ukáže, že vyplácené dividendy jsou celkem znatelně nad tím, co firma vydělá. V roce 2018 dosáhly 203 milionů, zatímco volný tok hotovosti 160 milionů dolarů.



Zdroj: MorningstarOnen rozdíl mezi volným tokem hotovosti a dividendami firma pokrývá růstem dluhů a poklesem zásoby hotovosti v rozvaze. Což samozřejmě nelze dělat do nekonečna. Již nyní jsou dluhy k EBITDA zhruba na čtyřnásobku. Takže se nabízí celkem jasné vysvětlení současného dost extrémního dividendového výnosu: Firma bude muset dividendy znatelně snížit. Ale i tak: Kdyby například nyní vyplatila „jen“ to, co vydělala za posledních 12 měsíců, výnos by klesl asi na 5,7 %. A je tedy stále dost vysoký, aby se dal vysvětlit pouze tím, že z hlediska toku hotovosti jde o stagnující, či mírně upadající firmu. Jinak řečeno, i v tomto čísle musí být odraženo vyšší riziko. Podívejme se, co ke všemu říká valuace.

Současná kapitalizace firmy dosahuje 2,86 miliardy dolarů. Beta akcie by se měla pohybovat kolem hodnoty 0,51, což je trochu překvapivé. Riziko akcie by totiž mělo v takovém případě být znatelně pod rizikem celého trhu, ale zábavní parky se nezdají být zrovna defenzivním sektorem. Pokud tuto betu přesto použijeme, požadovaná návratnost se pohybuje kolem 5 %. A současnou kapitalizaci by podle mých jednoduchých výpočtů ospravedlnilo oněch 150 milionů dolarů volného toku hotovosti klesajících ročně asi o 0,25 %. Jinak řečeno, trhy čekají takovou červeno-nulovou stagnaci.





Pokud by tedy firma v budoucnu hospodařila stejně, jako v průměru za posledních pět let, cena akcie a kapitalizace by byly příliš vysoko. Akcie (či přesněji řečeno podíl ve firmě) by byla nadhodnocená, protože volný tok hotovosti klesal o 4,6 %. Příčinou ale byly rostoucí investice , provozní cash flow naopak rostlo 1,6 % tempem. Pokud by od nynějška stejným tempem rostl i volný tok hotovosti, akcie by podle mých výpočtů měla více než 50% potenciál k růstu.Dost tedy záleží na tom, co je tu relevantní trend, zda se překlopí investiční cyklus a firma bude v následujících letech investovat méně (či alespoň stále stejně). Pan Tenebruso tvrdí, že tak tomu skutečně bude, ale na Business Insider analytická obec s poklesem CapExu do roku 2021 nepočítá. A podle vývoje ceny akcie nemají moc jasno ani investoři jako celek.