Analytik: Rubl by mohl do konce roku klesnout o 9 %

Analytik, který nejpřesněji předpověděl rally na rublu ve druhém čtvrtletí, je nyní jeho nejpesimističtějším prognostikem. Přechod ruské centrální banky k měnovému uvolňování je důvodem, proč Jaroslaw Kosaty, měnový stratég z PKO Bank Polski, odhaduje pokles této měny do konce tohoto roku o asi 9 % vůči dolaru. Zahraniční investoři, kteří se vrhli do místních vládních dluhopisů OFZ v očekávání snížení sazeb, dokončili posilování svých pozic. Centrální banka očekává, že toky nerezidentů klesnou, a vystaví tak měnu dalšímu snížení sazeb.

„Snížení sazeb Fedem nebude stačit k tomu, aby se v této věci uspokojilo tržní očekávání,“ řekl Kosaty. „Negativní vlivy snížení sazeb ruskou centrální bankou převáží na rublu nad těmi pozitivními z Fedu.“

Po kolapsu rublu v roce 2018 si tato měna připsala letos nejsilnější obrat. Výnosy dluhopisů prudce klesly poté, co se neprosadily americké sankce a co volnější politika vedla k celosvětovému přesunu na rizikovější trhy. Výnos zahraničních investorů do ruských dluhopisů navýšil podíl nerezidentů na 30 % ke konci května z 24,4 % k 1. lednu.

Kosaty předvídá největší pád rublu ze všech 19 analytiků dotazovaných Bloombergem. Jeho prognóza je 69 rublů za dolar v porovnání s mediánem odhadů 65 rublů a naznačuje tak sesun o 9,1 % z denních maxim v minulém týdnu. Letos tato měna přitom posílila o 11,3 %.

Hrozící ztráty

Na nadcházejícím zasedání centrální banky je možné druhé snížení sazeb za sebou, a to není vyloučen ani pokles o 50 bps, řekla začátkem měsíce guvernérka Elvira Nabiullina. Podle Kosateho sníží ruská centrální banka sazby postupně o 25 bps ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, ale pokles o 50 bps na zasedání 27. července vidí také jako možný.

Jsou tu ale další hrozby. Měny rozvíjejících se trhů by mohly nakonec kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou a kvůli zranitelnému euroregionu utrpět zásah, a to i přes stimuly zacílené na vyrovnání tohoto propadu. Možnost, že Fed bude ve snižování sazeb ještě opatrnější, by podrazila podporu pro měny rozvíjejících se států.

„Současná ekonomická situace v USA je relativně silná, když ji porovnáme s ostatními, a Fed se udržování výhodné parity úrokových sazeb s ostatními hlavními ekonomickými partnery jen tak nevyhne,“ dodal Kosaty. „Jeho aktivita v dalších kvartálech by mohla být následně opožděná vůči trhu, který má značný potenciál pro tržní zklamání,“ uzavřel Kosaty.

Autor: Kira Zavyalova, Bloomberg