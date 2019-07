VW: Plně autonomní vozidla budeme mít do 6 let. Nasazení bude sporadické kvůli mnoha překážkám

Šéf divize autonomního řízení v automobilce VW Alexander Hitzinger uvedl, že VW bude mít zcel autonomní vozy k dispozici v dohledné době respektive zhruba do 6 let. Podle jeho mínění bude ale minimálně zpočátku využití či nasazení plně autonomních vozidel spíše sporadické a to především kvůi nedořešeným velkým problémům v legislativě a také kvůli mnoha ekonomickým a technologickým překážkám. Autonomní řízení bude zpočátku výsadou vyšší prémiové třídy kvůli vysokým pořizovacím nákladům.