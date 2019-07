Le Maire (Fr MF): Nemůžeme podpořit Libru od Facebooku bez striktních pravidel. Suverénní měny si nemůže dělat kdekdo

Francouzský ministr financi Bruno Le Maire dnes na adresu plánovaného vzniku nové virtuální kryptoměny Libra z dílny Facebooku poznamenal, že podpora takového projektu není myslitelná bez velmi striktních pravidel regulace. Suverénní měny si nemůže vytvářet kdekdo a bez jakékoli regulace. Stávající měny jako jsou dolar euro a jim podobné podléhají velice přísným pravidlům a regulacím. Není možné, aby nová virtuální měna měla ihned stejnou pozici aniž by se řídila stejnými pravidly a závazky.Podle Le Maira panují také velké obavy ohledně možného praní špinavých peněz a financování světového terorismu prostřednictvím takových novinek.Le Maire komentoval také fakt, že Francie se pravděpodobně stane první zemí, která uvalí tzv. digitální daň na technologické špičky. Le Maire reagoval na kritiku USA v tomto směru s tím, že jeho země e připravena o této věci ještě jednat, ale nehodlá tak činit věčně. Pokud bude Francie opravdu první zemí, která takovou daň zavede, bude to důležitý precedent, který by mohl otevřít cestu pro celosvětový kompromis v této otázce.