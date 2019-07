Zánovní vozy v ČR zažívají další boom. Za první pololetí jich na trhu výrazně přibylo, jsou mladší a mají ještě nižší nájezd

Zatímco trh s novými automobily oslabuje, zánovních automobilů na trhu přibývá. Češi si za uplynulé pololetí mohli vybírat z celkového počtu 71 044 inzerovaných ojetých vozů do 5 let stáří s nájezdem do 50 tisíc kilometrů a vyšším standardem výbavy. Nájezd kilometrů na tachometru klesl oproti předchozímu pololetí o 863 km na 16 153 najetých kilometrů. Stejně tak kleslo i stáří těchto vozů, a to nejčastěji na 1,2 roku. Vyplynulo to z analýzy skupiny AURES Holdings, kam patří znovuobnovená značka Mototechna, specializující se na zánovní ojeté vozy.

Motoristická sezóna je stejně jako rok 2019 ve své polovině a čeští řidiči a zájemci o zánovní vozy mají doslova žně. Za první pololetí si mohli vybírat z celkového počtu 71 044 zánovních automobilů, což je o 4958 více než v pololetí předchozím. Nejvíce vozů bylo inzerováno tradičně v Praze (26 303), nejméně pak v Karlovarském kraji (1 103). „Trh s novými automobily v letošním roce oslabil, a to na úkor právě zánovních vozů. Lidé si uvědomují ekonomickou úsporu těchto automobilů oproti novým, ale zároveň kvitují okamžitou dostupnost a tovární záruku, kterou tyto vozy mívají,“ uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny AURES Holdings, kam patří i značka Mototechna.

Znatelný nárůst zaznamenala nabídka vozů poháněných benzínovými motory. V porovnání s předchozím pololetím jich na trhu bylo nabídnuto o 12 % více a jejich počet se tak zastavil na čísle 40 350. Automobily poháněné naftou měly zastoupení ve 29 039 případech. Zbylých 1 655 vozů v nabídce činila auta poháněná alternativními palivy. Cena zánovních automobilů se naopak ustálila nejčastěji na 440 000 Kč.

Obliba jednotlivých výrobců zánovních vozů se poměrně liší od jednotlivých nejpopulárnějších modelů klasických ojetých automobilů. Zatímco konkrétní modely některých továrních značek se v TOP 10 nejoblíbenějších modelů prakticky vlastně vůbec neobjeví, v kategorii zánovních vozů si již dlouhodobě drží své místo. Řeč je zejména o značkách Hyundai, Mercedes, Kia a Toyota. „Velká část zánovních automobilů nabízených na trhu pochází z firemních flotil, což pak zvyšuje nabídku značek, které nejsou jednotlivci tolik preferované často z důvodu vyšší pořizovací ceny,“ poznamenal Vaněček.

Žebříček TOP 10 nejinzerovanějších zánovních značek ojetin v 1. pololetí. 2019 Č. Model Počet ks. Č. Značka/model Počet ks. 1. Škoda 23 384 6. Peugeot 2 870 2. Volkswagen 6 114 7. BMW 2 802 3. Hyundai 4 889 8. Kia 2 441 4. Mercedes 3 462 9. Citroen 2 026 5. Ford 3 071 10. Toyota 2 007

Zatímco nabídka dovážených ojetin na českém trhu roste, v případě zánovních automobilů poklesla ze 7,8 % na 6,5 %. „Import zánovních automobilů do České republiky klesá na úkor nekvalitních starších ojetin, které se k nám stále hojně dováží a zvyšují průměrné stáří českého trhu s ojetými vozy. Novější nebourané automobily z dovozu nemohou svojí cenou konkurovat tuzemským automobilům, které oproti takovým mají prokazatelnou historií,“ doplnil Petr Vaněček.



V nabídce zánovních automobilů u nás vedly jednoznačně modely Škoda Rapid, Škoda Fabia, Škoda Octavia a Škoda Superb. Mezi ně se na čtvrté místo probojoval jen Hyundai i30