Ceny v zemědělství raketově rostou, jinde inflační dynamika spíše zvolňuje (Analýzy makroindikátorů)

Zatímco ceny v zemědělství pokračují ve dvouciferném růstu, zdražování v dalších okruzích se nekoná. V průmyslu inflaci zkrotila levnější ropa a i zvyšování cen ve stavebnictví se v červnu zastavilo. Výrazný ústup inflačních tlaků však nepozorujeme. Zatím nic nenapovídá snižování sazeb v domácí ekonomice.

Ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně klesly o 0,7 %, jejich meziroční růst tak výrazně zvolnil o více než procentní bod na 2,5 %. Za zpomalením stojí zejména ceny ropy. Ty se v červnu v průměru v korunovém vyjádření meziročně snížily o 14,9 % a meziměsíčně o 11,8 %. Pokles cen se ale nelimitoval pouze na ropu a ropné produkty. Statistici zaznamenali snížení cen motorových vozidel. Na druhé straně ale pokles brzdil potravinářský průmysl, ve kterém ceny pokračovaly v růstu. Tomu se ale nemůžeme divit, pokud se podíváme do cen zemědělských výrobců.

Ceny v zemědělství se meziměsíčně zvýšily o 2,5 %, když zdražování táhlo zejména maso. V meziročním vyjádření jsou zemědělské ceny již o 12,9 % výše. Cenový růst jde napříč kategoriemi, když levnější zůstává snad jen ovoce. Vývoj zemědělských cen se v poslední době promítá i do dynamiky cen potravin v rámci spotřebitelského koše. Zdá se, že i v nadcházejících měsících by se ceny potravin měly udržet vysoko.

Cenový růst polevil ve stavebnictví. Meziměsíčně šly ceny v této oblasti o 0,2 % dolů, nicméně meziroční růst stále činil 4,8 %. V tomto sektoru i nadále poptávka výrazně převyšuje nabídku a ceny se tlačí dlouhodobě výše. Stavebnictví v minulých letech prošlo značnou redukcí výrobních kapacit, které v tuto chvíli na trhu chybí.

Zdražování zvolnilo i v sektoru služeb. Snížily se o 0,3 % a znovu velkou roli hrály volatilní ceny za reklamu. Bez jejich přispění by ceny ve službách zůstaly beze změny. V meziročním srovnání pak ceny služeb přidaly 2,5 %.

Ceny v průmyslu by si v následujících měsících měly udržet meziroční dynamiku kolem 2,5 %. Na svou rostoucí trajektorii se vrátí ceny ve stavebnictví, které nadále bude trpět nedostatkem kapacity. Ani ceny ve službách by letos neměly zpomalovat, o což by se měla postarat rostoucí domácí poptávka i velmi solidní mzdová dynamika. Celkově tedy očekáváme, že inflační tlaky v ekonomice zůstanou. Podobně jako inflace cen výrobců i meziroční růst spotřebitelských cen se bude podle našeho odhadu pohybovat jen těsně pod třemi procenty. To bude držet sazby ČNB stabilní, přestože v USA i eurozóně se chystá snižování úroků. Pokud by se situace v zahraničí uklidnila, nedá se ani vyloučit růst domácích sazeb.