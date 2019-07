Trump znovu vyhrožuje Číně

<br>

“Máme dalších 325 mld. dolarů , které můžeme zatížit cly" uvedl včera americký prezident

Čína pokračuje v prodeji amerických dluhopisů

USA a Japonsko mohou uzavřít měnší obchodní dohodu, týkající se automobilů a zemědělských produktů už v září

Stále otevřená možnost

Americký prezident včera pohrozil tím, že může v případě potřeby stále uvalit nová cla na dovoz z Číny v objemu 325 mld. USD. Dále uvedl, že doufá, že Čína nezačne znovu porušovat dohody, které jsou platné z posledního summitu zemí G20. Trump tak obchodníkům znovu připomněl, že současné příměří mezi oběma zeměmi nemusí trvat věčně a že může být kdykoli přerušeno v případě, že věci nepůjdou v souladu s jeho představami. Co se dalšího vyjednávání týká, připomeňme, že by představitelé Číny a USA měli tento týden po telefonu vyjednávat o dalším postupu a o tom, zda americká delegace poletí znovu do Pekingu. Finanční trhy si zdá se na tyto změny v sentimentu začínají docela zvykat a na Trumpovy výhružky prozatím výrazněji nereagují. V Asii dnes ráno indexy jen mírně klesají, když Shanghai Composite ztrácí 0,4 % a japonský Nikkei klesá o 0,3 %.

Čína prodává americké dluhopisy

Za zmínku stojí také poslední data o největších amerických věřitelích. Nepřekvapivě se na prvním místě umístila opět Čína, která v květnu držela americké dluhopisy v objemu 1,11 bln. USD. Celkový objem dluhopisů se však znovu snížil, tentokrát o 2,8 mld. USD na nejnižší úroveň za poslední dva roky. Jednalo se o třetí pád v řadě, což do jisté míry zrcadlí napětí, mezi oběma zeměmi. I tak ale pochybujeme o tom, že bude Peking ve výprodejích pokračovat. Čína totiž stále musí nakupovat finanční aktiva, do kterých bude alokovat svou přebytečnou hotovost a bez ohledu na vztahy mezi USA a Čínou jsou americké dluhopisy stále tou nejbezpečnější investicí na světě. Japonsko bylo v květnu pak druhým největším věřitelem USA s celkovým objemem 1,1 bln. dolarů v amerických státních dluhopisech.

Na FX dnes zatím žádné velké pohyby nemáme AUDUSD ale zaslouží pozornost díky silné resistenci, ke které se aktuálně přibližuje. Zdroj: xStation5

Americko-japonská obchodní dohoda

Zatímco všichni čekají na dohodu mezi USA a Čínou, šance na malou dohodu mezi USA a Japonskem postupně narůstají. Podle agentury Reuters obě země pracují na plánu, který by mohl být hotov již v září na newyorském setkání Donalda Trumpa s Japonským premiérem Abem. Japonsko by americkým zemědělcům poskytlo přístup na svůj vlastní trh, výměnou za nižší cla na dovoz japonských automobilů. Americký prezident tak dál hledá cesty jak zajistit americkým zemědělcům nové trhy po výpadku dodávek do Číny tak, aby získal jejich podporu ve volbách, které se budou konat už příští rok.