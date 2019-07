Vzpomínka na „legendu“ - 30 let od projevu Miloše Jakeše na Červeném Hrádku

Na neformálním setkání měli komunisté možnost podávat písemné dotazy. Na rozdíl od předchozích veřejných projevů Miloše Jakeše, které měl vždy připravené, tam mluvil spatra. Vznikl tak projev, který se následně u velké části národa stal terčem posměchu a svým způsobem přispěl ke konci tehdejšího režimu. Nahrávka se totiž dostala do éteru, když ji získala a následně 29. července odvysílala Svobodná Evropa. Vzhledem k dosud i tabuizovaným tématům v improvizovaném vystoupení Miloše Jakeše se kopie nahrávky začaly mezi lidmi na magnetofonových kazetách rychle šířit.

V červenci 1989 téměř 67. letý Miloš Jakeš, vlastním jménem Milouš Jakeš, si ve svém vystoupení spletl (přeřekl) západočeský kraj se západoslovenským či brojlery s bojlery. To však bylo vlastně jen to nejmenší. Legendární se stala vyjádření o zpěvačce Hance Zagorové, slovní spojení o kůlu v plotě, traktoristovi v družstvu co dělal v družstvu či popisu jak se musí pracovat v USA.

Každopádně Miloše Jakeše lze svým způsobem označit za prognostika, když ve svém projevu také zmiňoval Václava Havla coby prezidenta republiky. Za necelého půl roku se to stalo realitou…

Z celkově více než hodinového vystoupení Miloše Jakeše přinášíme pro připomenutí nově vytvořený zhruba 11 minutový sestřih.