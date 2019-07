Cena Bitcoinu klesá a spolu s ní ostatní kryptoměny z top 20

Dnes zažíváme další turbulentní den na krypto trzích. Cena Bitcoinu dnes odepisuje zhruba 8-9% a momentálně se pohybuje u hranice $9700. Cena Bitcoinu tak prolomila support u hranice $9800 z 2. července. Ostatní kryptoměny z top 20 jsou na tom převážně ještě hůře. Z top 20 většina kryptoměn odepisuje dvouciferné hodnoty, vyjma XRP, BNB, XLM, LEO, ATOM a ETC, které ztrácí v dolarovém vyjádření 5 až 7%. Dominance Bitcoinu drží stále vzestupný trend, nyní se ustálila na 66.6% a je nejvýše od dubna 2017. Celková kapitalizace krypto sektoru se dostala pod 260 miliard dolarů.

<br>

Cena Bitcoinu vs. ostatní kryptoměny z top 20 – mediální vliv

Zatímco ostatní kryptoměny z top 20 jsou stále vysoce ovlivněny novinkami z jejich vývojářských týmů a různými partnerstvími, v posledním roce cena Bitcoinu jako by nereagovala na přísun pozitivních zpráv. Naopak, navzdory pozitivním zprávám z druhé poloviny roku 2018, Bitcoin zažíval pokles až ke hranici $3200. V dubnu letošního roku se situace změnila a cena Bitcoinu začala růst. Růst postupně akceleroval a zastavil se koncem června těsně pod hranicí $14 000. Zdali současný pokles způsobily poslední vyjádření na adresu Facebook projektu Libra a komentář k Bitcoinu od Donalda Trumpa nelze relevantně posoudit. Stále se tak může jednat „jen“ o zdravou korekci předchozího silného růstu.

<br>

Cena Bitcoinu v příštích měsících

Málokdo asi předpokládal, že by cena Bitcoinu mohla atakovat předchozí maxima pod $20 000 bez nějaké větší korekce. Před půl rokem naopak v debatách vládl pesimismum a hlavní otázka byla, kde se zastaví pád Bitcoinu a jak nízko vlastně půjdeme. Momentálně se nacházíme na trojnásobku posledních minim a cena Bitcoinu odepsala 30% z lokálních maxim, což není v turbulentním krypto trhu nic vyjímečného. Již za měsíc bychom se měli dozvědět rozhodnutí americké SEC o Bitcoinovém ETF z dílny VanEck. Předpoklad je zamítnutí, ale vysvětlující komentář od představitelů SEC bude velmi ostře sledován a jakékoli pozitivní změny v argumentaci členů SEC by mohly Bitcoinu pomoci v dalším růstu.

The post Cena Bitcoinu klesá a spolu s ní ostatní kryptoměny z top 20 appeared first on CryptoSvet.cz.