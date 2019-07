Dálnice D1 sbližuje Čechy: Lidé se procházeli na rozpáleném asfaltu, pokuřovali a vyměňovali si mezi sebou jídlo a pití.

Řidiči, kteří v úterý cestovali po dálnici D1, zažili peklo. Někteří tam zůstali stát až čtyři hodiny. Opravy vozovky už se protáhly na 52 kilometrů a jen na Vysočině jsou tři úseky s omezením. Ředitelství silnic a dálnic slibovalo řidičům v kolonách alespoň pitnou vodu, ale na tu čekali marně.

Dálnice D1 v úterý připomínala lázeňskou promenádu. Lidé se procházeli na rozpáleném asfaltu, pokuřovali a vyměňovali si mezi sebou potraviny.

Kdo vzal na cestu psa, rychle řešil, kde ho vyvenčit, nebo jak mu zajistit alespoň trochu vody. Kolona se protáhla na 20 kilometrů a nejkrušnější cestu měli řidiči kamionů, v koloně zůstali přes tři hodiny.

Zatímco tisíce řidičů marně čekali kvůli jednomu zúžení, ve stejnou dobu ministr dopravy Vladimír Kremlík před kamerami ukazoval, jak řeší palčivé problémy svého úřadu. Nejdřív zapózoval v kabině posypového vozu, pak zkontroloval nové radlice na sníh a nakonec si vyzkoušel, jak "snadno" se z nového vozu skládají kužely na silnici.

Celé to trvalo přes hodinu a ministr stihl zavolat i na novou informační linku, kde se dozvěděl jen to, že dálnice stojí na pěti místech a že lidé si při cestě k moři berou den volna navíc, aby dojeli z Brna do Prahy.

Čekající řidiči mají alespoň jednu naději. Ministr je při čekání nenechá umřít žízní. Lahve s vodou osobně zkontroloval. Přesně pět balíků, to znamená, že hlt záchrany dostane asi 40 šťastných řidičů. V kolonách jich každý den čeká minimálně padesát tisíc. Během našeho natáčení nedostal nikdo ani kapku.

Kam mají čekající řidiči chodit na toaletu, tím se dodnes nikdo ani nezabýval. Aktuálně jsou dopravní omezení mezi Prahou a Brnem na čtvrtině dálnice.

