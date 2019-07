Amazon vs EU: Vestager v bitvě s techem nepolevuje

Amazon.com čelí vyšetřování Evropské unie z porušení pravidel hospodářské soutěže. Evropská komisařka Margrethe Vestager se tak připravuje na letní finále svého pětiletého boje s americkými technologickými giganty.

Tato Dánka, která vede oddělení evropské hospodářské soutěže, se během několika dní údajně chystá zahájit oficiální vyšetřování Amazonu. Vestager měsíce naznačovala, že chce předběžné šetření toho, zda Amazon nezneužívá svá data o prodeji k tomu, aby na své platformě Marketplace prodával levněji než ostatní menší obchody. Tento případ by nakonec mohl vést k pokutám nebo k nařízení změnit způsob, jakým tato firma ze Seattlu funguje.

„Pokud se zjistí, že mocné platformy využívají data, která sbírají, aby získaly výhodu nad svými konkurenty, nesou náklady jak spotřebitelé, tak trh,“ řekl Johannes Kleis z evropské spotřebitelské organizace BEUC v Bruselu. I když je to poprvé, co se EU výslovně zaměřila na obchodní model online retailu Amazonu, je to už potřetí, co firma tomuto regulátorovi čelí - po vyšetřování ohledně daní a e-knih.

Vyšetřování přichází poté, co by Qualcomm mohl již v příštím týdnu utržit druhou tučnou pokutu od EU kvůli údajným nízkým cenám, které měly vytlačit menší konkurenty. Tento americký výrobce čipů dostal pokutu i loni za to, že se zbavil konkurenčních dodavatelů Applu. Antimonopolnímu zkoumání je s přestávkami podrobován od roku 2005.

Vestager již udělila rekordní pokutu Google a přikázala Applu, aby splatil miliardy eur na daních. Tím, že se Vestager postavila šéfu Amazonu Jeffu Bezosovi, udržuje tlak na velké technologické firmy i ke konci svého mandátu, který vyprší v říjnu. Amazon a Evropská komise toto odmítli komentovat kvůli plánům zahájit vyšetřování. Představitelé Qualcommu komentáře okamžitě zamítli.

Google dostává v posledních třech letech pokutu každý rok (již dosahují 8,2 miliard eur). Tato divize Alphabetu nyní čelí vyšetřování ve věci místních byznysů a hledání zaměstnanců. Apple musí bojovat se stížnostmi od Spotify Technology a Facebook dostává otázky, jak využívá a sdílí data ze svých aplikací.

Zdroj: Bloomberg