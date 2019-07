Souhrn 15.7. - Evropa roste díky optimální kombinaci makro zpráv, US trhy silná makra drží pod nulou, euro oslabuje spolu s librou, ropa v plusech, BCPP těsně v zeleném

12.h - Evropa vyčkává na výsledky za 2Q19, euro oslabuje, ropa v plusech, BCPP nejistá a málo likvidní

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při obvyklé okurkové likviditě nakonec jen mírně posílila.Evropské trhy po nejistém úvodu dne zamířily do výraznějších plusů. Investoři ocenili přicházejíc firemní výsledky a také slabá evropská a naopak relativně silná makra z USA. Tento mix je pro evropské trhy ideální protože zároveň dává prostor ECB pro uvolnění měnových podmínek a zároveň ukazuje hlavního obchodního partnera v celkem příznivém světle, což dává v obou směrech celkem slušný prostor pro případné oživení ekonomického růstu na starém kontinentu. Do třetice nápomocné by v tomto ohledu mohlo být také oslabování eura vůči dolaru zvyšující dále konkurenceschopnost evropského zboží.Evropské firemní výsledky spíše potvrzují evropské ekonomické problémy. Nedařilo se Renaultu, Fiatu a Husquarně.US trhy v úvodu dne nejisté a ve spíše mírně negativním ladění. Relativně příznivé vyznění výsledků bankovních špiček kalí relativně silná makra naznačující, že US ekonomika je stále v poměrně dobré kondici. To snižuje pravděpodobnost uvolnění měnové politiky za strany Fedu, na které se trhy v poslední době tolik těší a velmi si jej přejí. Euro dnes pokračovalo v oslabování vůči dolaru postrkováno rozdílným vývojem makroekonomických zpráv a růstem obav z možného tvrdého Brexitu Libra oslabila vůči dolaru v této souvislosti nejníže od dubna 2017. Koruna euru v blízkosti včerejšího závěru. Ropa dnes pozitivně reagovala na silnější americká makra. Silná největší ekonomika na světě je základním pilířem zdravého ropného trhu v globálním měřítku. BCPP dnes oscilovala kolem včerejšího závěru. Akcie ČEZ nakonec přijaly pozitivně zprávu o angažovanosti firmy v domácím lithiovém krušnohorském zázraku. Dařilo se opětovně akciím Avastu nehledě na možné zrušení avizované transakce mezi Broadcom a Symentecem, jež nastartovalo růst těchto akcií před 2 týdny. Je možné, že trh už u tohoto titulu spekuluje také na čtvrtletní výsledky.Dařilo se také akciím Erste a opětovně také O2 Trh v rozletu tlumila lehce prodejní nálada v domácích bankách.