US - Američané v červnu utráceli, tržby překonaly očekávání. Budou se ale trhy radovat?

Tržby v americkém maloobchodě se za červen zvedly o 0,4 procenta, tedy stejně jako o měsíc předtím. Trh naopak přepokládal zpomalení na 0,2 pct. Po očištění o prodeje aut a benzínu je obrázek ještě lepší: Růst o 0,7 procenta znamená zrychlení z květnových 0,5. Meziroční dynamika se v maloobchodu zlepšila na 3,4, respektive po očištění na 3,8 procenta.



Čísla tak postupně obracejí negativní trend, což je určitě dobrou zprávou po slabém přelomu roku. Maloobchod se nadále může opřít o silný trh práce , kde sice mzdy nezrychlují, ale zaměstnanců opět slušně přibývá. Navíc se drží níž inflace , což pomáhá reálné koupěschopnosti mezd i při jejich současném růstu. A vysoko zůstává i spotřebitelská důvěra.



Při pohledu na detaily červnového reportu vidíme pěkný růst tržeb za auta, potraviny či oděvy. Utrácelo se také na internetu nebo v pohostinství. Naopak hlavní brzdou byly tržby za pohonné hmoty, které citelně klesly, to ale hlavně kvůli nižším cenám. Prakticky jedinou vadou na kráse červnové zprávy o maloobchodu tak zůstává mírná negativní revize předchozích měsíců.



Americké výnosy v reakci na data poskočily vzhůru, neboť dobrá čísla nahlodávají přesvědčení o agresivním uvolňování měnové politiky. Trh stále preferuje variantu tří letošních snížení sazeb, ale už je o ní méně přesvědčen a názory se částečně překlápějí ke dvěma snížením. Pro dolar by to byla dobrá zpráva, a také zvýraznil své dnešní zisky. U akcií jde v podobných případech trochu o dilema, zda se radovat z lepší kondice spotřebitelské poptávky, nebo být zklamaný z menší šance na monetární doping. Před otevřením Wall Street to vypadá, že druhý aspekt lehce převážil, neboť futures odevzdaly své zisky.