Jaké trhy stojí za to sledovat právě teď?

Přestože je léto v plném proudu, tak aktivita obchodníků na trhu zůstává vysoká. V posledních dnech jsme byli svědky zajímavých pohybů, na které bychom rádi upozornili. Níže naleznete 3 trhy, na které je v současnosti upřena pozornost. A protože prázdniny jsou na fundamenty zatím skoupé, zaměříme se dnes hlavně na technickou analýzu.

Shrnutí:

AUDUSD se snaží udržet na klíčovým supportem

GBPUSD stále padá i přes dobrá data z trhu práce

Cena ropy (OIL. WTI ) roste kvůli napětí na Středním východě

GBPUSD

V průběhu úterní seance jsme byli svědky citelného poklesu měnového páru GBPUSD. Libře příliš nepomohly ani dobré výsledky z britského trhu práce. V čase naší analýzy tohoto trhu ztrácela libra 0,7 % a z technického pohledu se aktuální situace zdá být příznivější spíše pro medvědy. Z grafu je patrné, že svíčka minulého týdne už byla pokryta aktuální svíčkou, což pro kupující nezní příliš dobře. Navíc se pohybujeme v převažujícím medvědím trendu, takže jakákoliv býčí taktika se zdá být docela riziková. Pokud do konce seance neuvidíme citelný růst, tak pokračování korekce bude nabíledni. Dalším důležitým supportem je až úroveň 1,2150. Z pohledu býků vidíme rezistenci až v blízkosti úrovně 1,27. Dokud se bude pár obchodovat pod touto rezistencí, tak by se býci žádného rychlého pohybu vzhůru dočkat neměli.

GBPUSD pokračuje na počátku týdne v poklesu. Zdroj: xStation5

AUDUSD

Z týdenního grafu je patrné, že se páru podařilo zůstat nad důležitou zónou supportu. Přestože stále nemůžeme říct, že Australan je z nejhoršího venku, tak zpomalení poklesu je výrazné. Růstové momentum by mohlo páru pomoci zkorigovat alespoň část předchozích ztrát. Trh by však s pomocí býků nejprve musel překonat úroveň rezistence na úrovni 40 SMA. Tento klouzavý průměr se navíc blíží úrovni 23,6 % Fibo retracementu posledního poklesu, což ještě zvýrazňuje sílu této rezistence. Na Australanu je důležitý také fundamentální posun v americko - čínských obchodních vztazích. Poslední zprávy hovoří o tom, že by obě strany mohly opět brzy zasednout k jednacímu stolu.

AUDUSD brání klíčový support. Zdroj: xStation5

OIL WTI

Ceny ropy zaznamenaly v posledním týdnu citelný růst. Svíčka z předchozího týdne už byla pohlcena, což by mohlo znamenat, že býci opět přebírají kontrolu. Jedním z hlavních zdrojů nejistoty je nejistá situace na Středním východě. Cena se pohybuje v okolí 61,8 % Fibo retracementu posledního poklesu. Nicméně vzhledem k býčímu naladění trhu by nemusel znamenat výraznou překážku. Pokud by se ho trhu podařilo překonat, tak by se otevřely dveře dalšímu růstu. Při pohledu na graf se další rezistence nabízí až v okolí 64,70 dolarů.

Ceny ropy (OIL.WTI) se blíží úrovni 61.8 % Fibo retracementu. Zdroj: xStation5