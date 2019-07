Čínský jüan bude do roku 2030 tvořit až pětinu globálních devizových rezerv, ukazuje průzkum mezi centrálními bankéři

Čínský jüan bude v následujících letech tvořit čím dál větší část devizových rezerv centrálních bank, která se do roku 2030může zvýšit až na jednu pětinu. To předpovídají téměř dvě třetiny centrálních bankéřů z celého světa zodpovědných za devizové rezervy v hodnotě 6,8 bilionu dolarů v průzkumu HSBC Reserve Management Trends 2019. Mezi další trendy patří implementace ekologických a sociálních principů, větší investice do zlata nebo vzrůstající obava z obchodní války mezi USA a Čínou. <br> Zvyšující se podíl na mezinárodním obchodu a rostoucí internacionalizace přivedla čínský jüan mezi elitní světové měny a podle centrálních bankéřů z průzkumu Reserve Management Trends 2019, který pro HSBC vypracovalo vydavatelství Central Banking Publications, bude jeho role sílit i nadále. Téměř dvě třetiny respondentů předpovídají, že jeho podíl stoupne do roku 2030 na 10–20 %. Čtvrtina si myslí, že této úrovně dosáhne už v roce 2020. Více než polovina dotázaných už do jüanu investovala a čtvrtina zařazení čínské měny do svého portfolia zvažuje. <br> „Evropská centrální banka a mnoho centrálních bank v Evropě včetně např. Německa či Slovenska minulý rok ohlásily investice do jüanu, což podpořilo status čínské měny a její oblíbenost mezi centrálními bankéři. S narůstajícím napětím na trzích v Evropě a Americe a postupným otevíráním toho čínského lze očekávat, že role jüanu jako rezervní měny ještě dále posílí. K získání významného podílu mezi rezervními měnami bude muset Čína pokračovat v protržních reformách, které ji mohou pomoci získat důvěru centrálních bankéřů rozvinutých ekonomik,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika. <br> Podle nejnovějších dat Mezinárodního měnového fondu se podíl čínského jüanu na světových devizových rezervách zvýšil mezi lety 2017 a 2018 o téměř dvě třetiny a tvoří tak necelé 2 %. Tím se dostává z hlediska objemu na páté místo před kanadský a australský dolar. Nejoblíbenější zůstává s přehledem americký dolar s podílem 62 %, euro s 21 % a japonský yen, jehož podíl činí 5 %. Až na čtvrtém místě se nachází britská libra se 4 %. <br> Zatímco dolar vnímají centrální bankéři stále jako „bezpečný přístav“ a přes 80 % z nich nehodlá měnit strategii vůči euru, britská libra je na tom o poznání hůře. Přes tři čtvrtiny respondentů očekává pokles podílu libry na globálních devizových rezervách zejména kvůli brexitu. Tento postoj zastávají hlavně zástupci z rozvojových zemí. Představitelé amerických a evropských centrálních bank si většinou myslí, že půjde o krátkodobý výkyv, a nehodlají své rezervy v librách měnit. Největší dopad brexitu vidí v nárůstu administrativy a právní náročnosti. <br> Britský plán opustit Evropskou unii nevidí centrální bankéři jako hlavní hrozbu. Téměř tři čtvrtiny z nich označilo potenciální obchodní válku mezi USA a Čínou jako nejvýznamnější či druhé nejvýznamnější riziko pro správu devizových rezerv v letošním roce. Větší obavy než brexit také vyvolává možná hospodářská recese v USA. Výprodeje na čínském a blízkovýchodním trhu stejně jako pokles na světových burzách znepokojuje pouze menšinu dotázaných. <br> Díky rostoucí geopolitické nestabilitě a volatilitě světových trhů budou centrální bankéři v následujících 2–3 letech více investovat do zlata. To si myslí 88 % z nich. Mezi hlavní důvody kromě bezpečné investice uvádějí i potřebu diverzifikace. <br> Dalším trendem následujících let bude podle výsledků průzkumu i větší zaměření na ochranu životního prostředí, sociální oblast a oblast řízení. Tyto principy, tzv. ESG, už uplatňuje 13 % dotázaných, kteří spravují devizové rezervy ve výši 1,5 bilionu dolarů. Dalších 32 % jejich zavedení zvažuje. Jako hlavní důvody uvedli správné tržní postupy, etické hledisko a zlepšení pověsti.



O průzkumu Průzkum Reserve Management Trends 2019 pro HSBC vypracovalo a publikovalo vydavatelství Central Banking Publications v únoru a březnu 2019 a zúčastnilo se ho dohromady 80 správců devizových rezerv z centrálních bank z celého světa (35 z Evropy, 15 z Ameriky, 13 z Afriky, 12 z Asie a 5 z Blízkého východu) spravujících devizové rezervy ve výši 6,9 bilionu amerických dolarů. Zlato bylo oceněno podle tržní ceny platné v srpnu 2018. Tento průzkum je patnáctým dílem každoroční edice Reserve Management Trends.





