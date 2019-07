Investoři riskují. Podporuje je nízká volatilita a drahé zajištění

Volatilita devizových trhů dlouhodobě klesá. Místo, kde denní obrat (včetně derivátů) dosahuje více než 5 bilionů dolarů, se tak na první pohled stává až podezřele klidné. V kombinaci s vysokými náklady na zajištění, zejména v případě dolarových investic, někteří obchodníci doslova usínají na vavřínech.

Implikovaná volatilita globálního FX trhu – ať už ve vyjádření indexu banky JPMorgan nebo Deutsche Bank – letos klesla k nejnižším hodnotám od roku 2014. Zaměříme-li se pak na nejobchodovanější měnový pár, kterým je euro vůči dolaru, jsme svědky toho, jak se poměr tříměsíční implikované volatility vůči historické posunul pod svůj pětiletý průměr (zelená křivka). Ve dvanáctiměsíčním tenoru se pak implikovaná volatilita EURUSD dostala na svá historická minima pod hranicí 5,9 % (fialová křivka).

Pokud k tomu přidáme relativně vysoké náklady na zajištění, u dolarových investic podpořené vyššími krátkodobými sazbami (ve srovnání například s těmi evropskými či japonskými) vstupujícími do forwardových a futures kontraktů, současné prostředí nahrává rizikovějšímu chování. To se projevuje především tak, že investoři sahají mnohem méně po zajištění a naopak sází na to, že snížená kurzová volatilita nadále potrvá.

V posledních měsících bylo toto chování pozorováno například u penzijních a dluhopisových fondů. Z těch konkrétních je možné zmínit například japonský trust Nippon Life Insurance, který pro agenturu Bloomberg potvrdil, že během aktuálního fiskálního roku plánuje navýšit držení zahraničních dluhopisů, aniž by souběžně s tím otvíral pozice potřebné k zajištění.

Z grafu níže je patrné, že tříměsíční náklady zajištění dolarových investic z eur (žlutá křivka) a japonského jenu (fialová křivka) v posledních týdnech poklesly, zejména vinou očekávaného snižování amerických úrokových sazeb. Na druhou stranu, stále se drží na relativně vysokých úrovních, tj. nad 2,5 %. Pokud toto číslo srovnáme s americkou výnosovou křivkou, výnosu nad 2,5 % je dosaženo pouze už 30letého bondu. U všech ostatních by se tak rozdíl mezi dosaženým výnosem a náklady zajištění dostal do záporu, viz rozdíl mezi náklady zajištění z eur (zelená křivka) a z jenů (červená křivka) a výnos 10letého US bondu.

Na letošním poklesu volatility se podepsaly zejména světové centrální banky. Ty se postupně posunuly z režimu vyčkávání do proaktivnějšího přístupu. Další kroky přitom povedou pravděpodobně k uvolněnější měnové politiky. Ostatně tak již učinila australská centrální banka, která snižovala sazby. Po ní bude dle odhadů následovat i ta americká a dost možná i ta evropská, v jejímž případě jsou ve hře ještě další formy podpory.

Devizový klid je ale podpořen i jinými faktory. Podle agentury Bloomberg roli sehrává dlouhodobě neměnná změna alokace ve skupině hlavních aktiv, která by mohla vyvolat výraznější pohyby konkrétních měn. Někteří analytici dokonce hovoří o nouzi o makroekonomická překvapení, jako byla například náhlá devalvace čínského jüanu či opuštění švýcarského devizového závazku – oboje v roce 2015.

Pokud bychom se měli zaměřit na současná rizika devizových trhů, jednalo by se zejména o geopolitické faktory, spojené například s eskalací obchodních sporů. Investoři v tuto chvíli hovoří o zpomalování globální ekonomiky i výhledu inflace, na druhou stranu, neočekává se žádný kolaps ani recese, což rovněž volatilitě moc nepřispívá. Výjimkou by mohly některé krátkodobé scénáře jako „flash crash“ (např. v lednu na japonském jenu). V takovém případě by se však nejednalo o faktor dlouhodobějšího charakteru, který by vedl k posunu očekávaných FX výkyvů směrem vzhůru.

Začátek týdne patří dolaru

Americká měna si na začátku týdne připisuje zisky jak ve vyjádření vůči euru, tak i dolarového indexu. Včerejší den byl na evropská a americká data relativně chudý. Z druhého břehu Atlantiku jsme se dočkali například indexu nálady průmyslníků z oblasti New Yorku, který vykázal nad očekávání lepší výsledek.

Dnešní den bude na data bohatší. Z Evropy přijde německý Zew index, z USA pak maloobchodní tržby a průmyslová výrobu. Pokud bychom se v případně amerických čísel dočkali nad predikce trhu lepších výsledků, zelené bankovky by mohly získat další podporu. Ostatně dnes ráno jim lehce pomáhají již mírně rostoucí výnosy amerických dluhopisů.

Prostor pro potenciální zisky dolaru vůči euru však považujeme ze omezený. Klíčovou hranicí je support na úrovni 1,1200 EURUSD. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1254 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,98 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1230 do 1,1310 EURUSD.*

Koruně se nad 25,60 za euro (zatím) nechce

Koruna v posledních dnech vykazuje minimální pohyby. Pravdou je, že začátek druhého čtvrtletí by mohl postupně nahrávat jejímu oslabení, a to vlivem odlivu dividend do zahraničí. Pokud bychom se zaměřili na jednotlivá čtvrtletí, vidíme, že ve druhém došlo od roku 2009 do 2018 v průměru na odliv v hodnotě více než 80 miliard korun. To je vůbec nejvyšší číslo z průměrů všech čtyř kvartálů za sledované období.

Pohledem technické analýzy je hranice 25,60 za euro silnou rezistencí. K jejímu proražení tak bude potřeba relativně silný fundament, kterého se však od domácích dat ve zbytku měsíce zřejmě nedočkáme. Největší vliv tak bude mít pravděpodobně sentiment zahraničních trhů, případně zmiňovaná dividendová sezóna.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,59 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,52 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,59 až 22,76 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.