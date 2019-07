Ursula von der Leyenová by se měla stát novou předsedkyní Evropské komise (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nově složený Evropský parlament má dnes před sebou volbu předsedy Evropské komise. Na toto místo podle všeho zasedne kandidátka Evropské rady Ursula von der Leyenová. Důležité však bude, jak velké podpory se jí dostane. Americká čísla by měla přinést na trhy trochu klidu, když potvrdí, že spotřebitelé jsou stále ve formě a průmysl zůstává na růstové trajektorii.

Americká spotřeba byla tahounem růstu ve druhém čtvrtletí

Americká spotřeba ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně přidala a podle všeho byla hlavním motorem hospodářského růstu, který naopak brzdily tvorba zásob a příspěvek zahraničního obchodu. Dnešní čísla z maloobchodu by měla ukázat, jak udržitelné je současné tempo růstu spotřeby. Pro červen očekáváme, že tržby maloobchodníků pozvolně rostly. Zpomalily je klesající ceny na čerpacích stanicích. V kontrolní skupině, která lépe odráží dlouhodobé chování spotřebitelů, předpokládáme zdravý meziměsíční růst o 0,4 %. I statistika z průmyslu by měla nabídnout pokračování vzestupného trendu. Podobně jako u maloobchodu celkové číslo nebude tak příznivé, nicméně důležitá podsložka zpracovatelského sektoru by měla ukázat na stále solidní dynamiku.

Evropský parlament se dnes sejde, aby potvrdil Ursulu von der Leyenovou do čela Evropské komise. Ačkoliv se domníváme, že kandidátka Evropské rady nakonec v parlamentu najde většinovou podporu, bude hlasování poměrně napínavé. Důležité totiž také bude, jak velká podpora pro Leyenovou bude. Pokud získá pouze těsnou většinu, podkope to důvěru v její schopnosti prosadit důležité změny.

Německý ZEW index podle nás v červenci mírně ožil poté, co v červnu zaznamenal nečekaně silný propad. Akciové trhy rostly díky očekávání dalšího uvolňování měnové politiky, i když důvěra v průmysl zůstává stále slabá.

Dolar lehce korigoval nedávné ztráty

Důvěra ve zpracovatelském průmyslu v okolí New Yorku nečekaně silně ožila, což včera poskytlo podporu americké měně. Ta tak proti euru smazala část svých nedávných ztrát a dnešní evropské obchodování zahájí blízko hladiny 1,126 USD/EUR.

Polská jádrová inflace zrychluje

Po včerejší statistice inflace bude dnes zveřejněna i její jádrová složka za červen. I ta se drží blízko nejvyšších hodnot posledních let. Toto číslo by ale měnou zamávat nemělo. I regionální měny tak budou spíše sledovat odpolední americké statistiky.

Region má tendenci posilovat, koruna se tomu brání