15. července: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie v USA zakončily pondělní rozkolísanou obchodní seanci mírným růstem. Náladu na burze ovlivnily smíšené výsledky hospodaření banky Citigroup, které odstartovaly hlavní výsledkovou sezónu v USA a stáhly níže finanční sektor. Ztráty finančních firem kompenzoval růst zdravotnických a technologických titulů.

Index Dow stoupl o 0,10 % na 27 359,16 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,02 % na 3 014,30 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 0,17 % na 8 258,19 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 2,34 % na 12,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o tři bazické body na 2,09 %. Ceny ropy klesly o procento a bitcoin zdražil o více než 2 %.

Zisk Citigroup (-0,08 %) ve druhém čtvrtletí byl lepší, než se čekalo, úroková marže se však snížila. Akcie Citigroup se v reakci pohybovaly oběma směry, po počátečním propadu vzrostly, nakonec uzavřely s nepatrnou ztrátou. Oslabily však akcie dalších bank včetně JPMorgan Chase (-1,21 %), Goldman Sachs Group (-1,10 %) a Wells Fargo (-1,35 %), které zveřejní výsledky hospodaření v úterý.

Akcie výrobce letadel Boeing (-1,02 %) oslabily v reakci na nedělní zprávu The Wall Street Journal, podle které nebudou smět letadla 737 MAX létat do počátku příštího roku. Prudce oslabily akcie výrobce antivirového softwaru Symantec (-10,68 %), který podle informací ze zdrojů ukončil jednání o svém převzetí firmou Broadcom (+1,03 %).

Tento týden plně vypukne sezóna zveřejňování výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí. Analytici očekávají, že zisk firem z indexu S&P 500 klesne o 0,3 %. To by podle údajů Refinitiv IBES znamenalo první pokles zisku za tři roky. Podle průzkumu FactSet dokonce analytici čekají pokles zisků o 3 % meziročně. "Výkon akciových trhů bude zřejmě spíše tlumený do doby, než bude oznámeno více výsledků hospodaření," uvedl stratég Bruderman Asset Management Oliver Pursche.

"Nízká očekávání nechávají zajímavý prostor pro pozitivní překvapení. Proti výsledkům firem ale budou investoři nadále klást ekonomické výhledy, dění okolo Fedu a sazeb a také téma obchodních válek," upozornil Bruce Bittles, stratég ze společnosti Baird.

Tři hlavní akciové indexy uzavřely minulý týden na nových rekordech díky komentářům šéfa centrální banky USA Jeromea Powella, kterými posílil naději, že banka příští týden poprvé za deset let sníží úrokové sazby.

Americký dolar zahájil týden mírným růstem. Objem obchodování byl ale kvůli letním prázdninám nízký a dolaru ve větším posílení brání očekávání, že Fed na svém příštím zasedání sníží sazby. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, posílil o 0,1 % na 96,95 bodu. Vůči euru dolar stoupl o 0,1 % na 1,1258 USD, k jenu však zůstal téměř beze změny na 107,91 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,1 % na 121,48 JPY.