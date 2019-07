Agenta 007 si zahraje černoška

V příští bondovce se v roli agenta 007 objeví poprvé v historii žena, a to herečka Lashana Lynchová. Jamesem Bondem však zůstane Daniel Craig, který se bude ve filmu snažit získat přízeň agentky. Podle tvůrců začíná moderní éra, která do kin přiláká i mladší generace.

Některé by to mohlo zmást, ale fanoušci Jamese Bonda, kteří chtěli, aby se jeho role ujmul černoch nebo žena, se mohou radovat. Podle zdroje z filmového štábu si v nové bondovce, která půjde do kin v roce 2020, agenta 007 zahraje černoška jednatřicetiletá Lashana Lynchová.

Ve filmu však Jamese Bonda ztvární opět herec Daniel Craig. Bonda v dalším díle odvolají z důchodu do práce a v důležité scéně bude představen novému agentovi 007, kterého hraje Lynchová.

"Je to moment, kdy se vám vysype popcorn. Bond je stále Bondem, ale byl nahrazen touto okouzlující ženou," citoval zdroj deník Dailymail. Tvůrci se tak prý snaží přilákat do kin i mladší generace a zahajují moderní éru.

James Bond se má podle deníku Dailymail natáčet momentálně v Británii a Itálii. Opět se v něm Daniel Craig bude snažit okouzlovat ženy. Zaměřit by se měl na agentku 007. "Bond je sexuálně přitahován k nové ženě 007 a zkouší své obvyklé triky," doplnil zdroj.

Lynchová odstartovala kariéru filmem Fast Girls v roce 2011. Průlomovou rolí však byla pilotka Maria Rambeauová ve filmu Captain Marvel, který šel do kin v březnu letošního roku.