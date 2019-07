ANALÝZA: Růst cen bytů výrazně zpomaluje

V květnu vyšla na světlo světa analýza společnosti Deloitte, která poskytuje data o průměrných cenách bytů v jednotlivých krajích České republiky. Jedná se o pravidelné kvartální analýzy, které analyzují stav s půlročním zpožděním ve spolupráci s portálem cenovamapa.org. Ve čtvrtém čtvrtletí se Česká republika dostala v průměru na 57 200 Kč/m2. Tento průměr však výrazně ovlivňují ceny bytů v Brně a zejména v Praze.

A právě Praha byla opět logicky nejdražší oblastí. Ceny dosáhly na úroveň 77 400 Kč/m2. Nejlevnější bydlení zůstává v Ústeckém kraji, kde je možné si pořídit byt za cenu 16 300 Kč/m2. Spolu s Moravskoslezským a Královehradeckým krajem je to však oblast, která rostla o více než 6 %. Ve čtvrtém čtvrtletí se prodalo celkem 7357 bytů (o 3,3% více než v Q3) za necelých 26 miliard Kč (o 6,6% více než ve třetím čtvrtletí). Z celkového objemu se prodalo 2280 novostaveb (prvostaveb) s průměrnou cenou 67 200 Kč/m2, 857 developerských staveb, 1786 cihlové výstavby (56 500 Kč/m2) a 2434 bytů se prodalo v panelové zástavbě (45 000Kč/m2). Panelová zástavba se opět stává hlavní vyhledávanou formou bytového bydlení.

Krize, ach krize, kde jsi?

Stává se kolovrátkem v debatách na sociálních sítích, v mediích, hospodách, domácnostech, že v okamžiku, kdy přijde ekonomická krize, půjdou ceny nemovitostí raketově dolů. Ano, pokud bychom vycházeli z obdobné situace jako byla ta v roce 2008 a následujících dalších 5 let po ní, tak to bylo jedno z nejlepších období, na koupi nemovitosti vůbec - klesající úroky, nízké ceny nemovitostí, přebytek nabídky nad poptávkou.

Není, ale zapotřebí vysvětlovat, že pokud směřuje hospodářský cyklus směrem dolů a v nejhorším případě se jedná o celosvětový problém hlavních ekonomik, tak klesá životní úroveň, zvyšuje se nezaměstnanost. Dluhová krize evropských zemí se až na výjimky nadále prohlubuje. V době ekonomického růstu drtivá většina zemí stále hospodaří s deficitem. Zůstává nezodpovězenou otázkou, kdy tato politika nejen evropských bankéřů a politiků dostane stopku.

Co se dělo v období let 2007 až 2010?

Cenové nadhodnocení bytů v České republice z důvodu specifického roku 2007 bylo pravděpodobně jen mírné a pokud by české hospodářství pokračovalo v ekonomickém růstu, nebyl by důvod k poklesu cen. Trh s nemovitostmi byl však paralyzovaný, nabídka převyšovala poptávku. Od roku 2006 do roku 2010 oslabila poptávka po bydlení až o 45 %. V polovině roku 2007 se situace začala zhoršovat a na domácnosti začala stále více doléhat negativní očekávání, tj. hrozící recese, pokles příjmů domácností, růst nezaměstnanosti. Navíc banky začaly zpřísňovat podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a zvyšovat úrokové sazby až na dnes neuvěřitelných 5,8 %. Po propadu realitního trhu se banky snažily nalákat lidi na nižší sazby a nízké či nulové poplatky. Navíc začalo docházet k relativně prudkému zhoršení demografických vlivů.

Od roku 2000 ceny nemovitostí v téměř všech vyspělých zemích bez přestávky rostly, a to bez ohledu na vývoj hospodářského cyklu. V roce 2007 nastal zlom a od roku 2008 ceny nemovitostí téměř ve všech vyspělých zemích začaly razantně klesat.