Hrozby blokací kvůli spamovým pastem i GDPR zabraly. Obchodníci dělají e-mailing zodpovědněji

Hrozby blokací kvůli „trefování“ spamových pastí, GDPR i přísnější požadavky samotných poskytovatelů e-mailingových řešení přispěly k tomu, že obchodníci začali v posledních měsících přistupovat k rozesílání obchodních sdělení zodpovědněji. Více než na kvantitu odeslaných zpráv hledí na kvalitu databází a správný postup pro získávání kontaktů. Zodpovědnější e-mailing jim přitom podle odborníků může přinést více obchodních příležitostí.



Poslední více než rok se pro obchodníky, kteří mezi jinými marketingovými nástroji využívají i e-mailing, nesl v duchu řady změn. Loni v květnu na ně – mnohdy bez řádné přípravy – dopadlo nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR. K tomu se postupně zintenzivňoval tlak na správný e-mailing ze strany provozovatelů freemailových služeb. K těm se postupně přidávají i sami poskytovatelé e-mailingových řešení, kteří po svých zákaznících chtějí, aby více dbali na pravidla a best practices.



Provozovatelé freemailových služeb se své uživatele dlouhodobě snaží chránit před množstvím nevyžádaných e-mailů. Nejúčinnějším nástrojem, který pro to mají k dispozici, jsou takzvané spamové pasti. Jejich trefení pro odesilatele znamená blokaci, někdy i trvalou. „Seznam.cz letos na jaře ve vztahu ke spamovým pastem důsledně přitvrdil a byl to jednoznačně dobrý krok. Ukázalo se, že řada velkých hráčů neměla vůbec tušení, že se mohou pasti v jejich databázích vyskytovat. Musím ale potvrdit, že reálná hrozba blokace od Seznamu kvůli trefení spamové pasti způsobila, že se situace celkově lepší a vnímáme nyní daleko zodpovědnější přístup,“ říká David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email.



Podobně se na své zákazníky snaží působit i poskytovatelé e-mailingových řešení, která obchodníci a marketéři k odesílání obchodních sdělení využívají. „Chceme, aby naši klienti dělali e-mailing správně. Dbát na čistotu a kvalitu databází kontaktů je pro ně naprostá nutnost nejen z legislativních důvodů kvůli GDPR, ale zejména také z obchodního hlediska. Trefení spamové pasti a následná blokace jim zisk nepřinese, dodržování zásad správného e-mailingu – byť za cenu menšího počtu odeslaných sdělení – je naopak cesta k dobrým výsledkům,“ uvádí Kateřina Fišerová, CEO aplikace SmartEmailing.



Ve SmartEmailingu se aktuálně soustředí zejména na to, jak klienti pracují se svými kontakty a databázemi, což je podle Kateřiny Fišerové zároveň oblast, v níž se nejvíce chybuje. „Po klientech proto začínáme chtít, aby při sběru kontaktů využívali double opt-in. Dvojité ověřování při registraci je v prvé řadě jednou z cest, jak vyhovět požadavkům GDPR, za druhé se ale dlouhodobě jedná o nejčistší způsob sběru nových kontaktů,“ popisuje. „Zároveň je to ale doposud jediná spolehlivá ochrana, jak si nenechat zanést spamovou past či nevalidní adresu do své databáze,“ dodává David Finger.



Využívání double opt-in vzrostlo po zavedení GDPR o více než 70 procent

Odborníky na marketing doporučované double opt-in přitom ještě před rokem využíval jen zlomek firem. K jeho rostoucí oblibě přispělo zejména právě zmíněné GDPR. Z dat sesbíraných prostřednictvím patnácti tisíc účtů ve SmartEmailingu totiž vyplývá, že před 25. 5. 2018 (tedy před zavedením GDPR) využívalo double opt-in jen osm procent účtů. Ke konci letošního června již metodu využívalo bezmála 80 procent účtů.



Některé firmy přitom měly ze začátku z používání double opt-in obavy, neboť se domnívaly, že se jim takto sníží počet nasbíraných e-mailů. Podle Kateřiny Fišerové se však ukazuje, že čím více firem metodu používá, tím více uživatelů souhlasy potvrzuje. „Lidé se naučili, že je potřeba každý souhlas potvrdit ještě v e-mailu, a proto do něj automaticky chodí. Pokud double opt-inovou kampaň ve schránce nenajdou, začínají to vnímat jako nefunkčnost na straně obchodu,“ říká.



Ke konci letošního ledna dokončení registračního procesu proběhlo v 86 procentech případů, kdy bylo použito dvojité ověření. Na konci června pak bylo podle aktuálních čísel ze SmartEmailingu dokončeno 85 procent registrací. A ačkoliv průměrná čísla uvádějí ztrátu zhruba patnácti procent kontaktů, běžně se lze setkat s účty s 98procentní úspěšností.